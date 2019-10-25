قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر لم تتعرض لأعاصير، وإنما هى سحب ركامية تكون قريبة من الأرض، محمله ...
تشهد شوارع منطقة العجمي غرب محافظة الإسكندرية ارتفاع منسوب مياه الأمطار التي أدت إلى وصولها إلى الأرصفة، وعدم تواجد سيولة في مرور السيارات في الطرق ...
اجتاحت أحياء محافظة الإسكندرية، أمطار رعدية غزيرة وعواصف شديدة، تزامنًا مع موجة طقس سيئ ضرب سواحلها، تعتبر الأعنف منذ أربع سنوات، يصاحبها هطول أمطار ...
شارع مغمور بالمياه نتيجة هطول الأمطار بغزارة، لم يكن أحد مستعداً من أجل تلك اللحظة، كل من في الشارع مشغولاً في أمره محاولاً الرجوع لمنزله سريعاً، ...
شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع، أحداث هامة أبرزها تواصل الطقس السيىء التي تعرضت له البلاد منتصف الأسبوع، وضرب العاصمة ...
شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ بدء القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبد ...
تتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ مصحوبه بسقوط الأمطار الرعدية والسيول على بعض المناطق، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عدة بيانات، محذرة المواطنين من ...
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