خوفًا على حياة الأطفال.. "عمرو" يعزلّ أعمدة الكهرباء بالأشرطة اللاصقة في دمنهور

الجمعة 25-10-2019 02:53 م

سارة وحيد

شارع مغمور بالمياه نتيجة هطول الأمطار بغزارة، لم يكن أحد مستعداً من أجل تلك اللحظة، كل من في الشارع مشغولاً في أمره محاولاً الرجوع لمنزله سريعاً، ...