يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة علة شاشة القناة الأولى، حوارًا مسجلًا مع رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي، بمناسبة اليوبيل الذهبي ...
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن هناك عدد كبير من رؤساء المحاكم الدستورية على مستوى العالم حضر الاحتفال باليوبيل الذهبي ...
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاحتفال باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا يمثل عمر المحكمة الدستورية، وعمر القضاء ...
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة صرح قضائي شامخ، رابضًا على ضفاف نيل مصر، وحارسًا للدستور المصري، وواضعا للأطر والمضامين ...
عرضت المحكمة الدستورية العليا، فيلما وثائقيا عن احتفالية اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر عام 1969. وذكر الفيلم أبرز ...
شهد الشارع المصري، اليوم السبت، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة ...
قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فهمي، إن الدستور دائما ما يراعي مصلحة المواطن ويقيم قواعد المساواة والعدالة بين ...
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقي به بحضور أعضاء المحاكم المماثلة بالبلدان الأخري المشاركة في ...
قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تمضي قدما دون تردد أو تخاذل، عاقدة العزم على أن تظل الشرعية الدستورية في ...
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