رئيس "الدستورية": المحكمة صرح قضائي شامخ رابض على ضفاف النيل (فيديو)

السبت 19-10-2019 06:41 م

هدى عبدالرازق

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة صرح قضائي شامخ، رابضًا على ضفاف نيل مصر، وحارسًا للدستور المصري، وواضعا للأطر والمضامين ...