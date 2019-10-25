أسعار العملات اليوم الجمعة فى مصر تراجعت اسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الخميس، لتعاود الاستقرار مع بداية الأجازة ...
اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري تراجعت اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري فى مستهل التعاملات المصرفية اليوم الخميس، أخر ...
اسعار العملات اليوم تستقر أسعار العملات اليوم في البنوك العاملة في مصر الحكومية والخاصة الاربعاء 23-10-2019، وحافظت اسعار العملات على استقرارها ...
اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري واصلت اسعار العملات اليوم فى مصر حالة التباين أمام الجنيه المصري فى التعاملات المصرفية بالبنوك ...
اسعار العملات اليوم استقرت اسعار العملات اليوم في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 22-10-2019، وذلك بعدما شهدت العملات الأجنبية حالة من التباين ...
اسعار العملات اليوم ارتفع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وفيما يلي تنشر بوابة الفجر التحديثات الاخيرة في سعر صرف العملات اليوم في ...
سعر الجنيه الإسترليني اليوم صعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين، فى البنوك المصرية ليسجل متوسط السعر 21 جنيهًا بعد أن كان 20.5 جنيه خلال ...
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