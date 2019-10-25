اسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-10-2019 في البنوك الحكومية والخاصة

الثلاثاء 22-10-2019 01:52 م

اسعار العملات اليوم استقرت اسعار العملات اليوم في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 22-10-2019، وذلك بعدما شهدت العملات الأجنبية حالة من التباين ...