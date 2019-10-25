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أسعار العملات اليوم في مصر.. والجنيه المصري يحقق ارتفاعات قوية

الجمعة 25-10-2019 12:05 ص
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اسعار العملات اليوم الخميس 24-10-2019 في مصر .. والجنيه يرتفع أمام الدولار والإسترليني

الخميس 24-10-2019 12:05 ص
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اسعار العملات اليوم في البنوك الأربعاء 23-10-2019.. الريال السعودى يرتفع مقابل الجنيه

الأربعاء 23-10-2019 10:15 ص

اسعار العملات اليوم الأربعاء في مصر .. الاسترليني يرتفع والدولار يواصل التراجع

الأربعاء 23-10-2019 12:05 ص
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اسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-10-2019 في البنوك الحكومية والخاصة

الثلاثاء 22-10-2019 01:52 م

اسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-10-2019.. والجنيه الإسترليني يخالف التوجه العالمي بمصر

الثلاثاء 22-10-2019 12:11 ص
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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 21-10-2019.. وارتفاع فى سعر العملة البريطانية

الإثنين 21-10-2019 09:00 م
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