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استمرار أعمال النظافة وإزالة آثار مخلفات مياه الأمطار من مختلف شوارع الشرقية (صور)

السبت 26-10-2019 02:15 م
سمر السيد

انتحار شاب داخل غرفة نومه لمروره بأزمة نفسية بالشرقية

السبت 26-10-2019 10:41 ص
إسلام علي

أعمال ليلية مكثفة لكسح مياه الأمطار من شوارع الدقهلية (صور)

الجمعة 25-10-2019 11:20 م
محمد كشك

حالة الطقس هادئة مع انخفاض دراجات الحرارة بالسويس

الجمعة 25-10-2019 08:25 م
أبوبكر عبد المعز

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية للطفلة وفاء بعد تعرضها لسقوط جسم ثقيل على الرأس

الجمعة 25-10-2019 04:48 م
سمر السيد

رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجه الطقس السيئ وسقوط الأمطار في بلييس (صور)

الجمعة 25-10-2019 04:06 م
سمر السيد

"مياه مدن القناة": جاهزون لاستقبال الأمطار والسيول وطوارئ بالمحافظات

الجمعة 25-10-2019 10:28 ص
هشام إسماعيل

القابضة لمياه القناة: وقف الإجازات تحسباً لسقط الأمطار

الخميس 24-10-2019 06:08 م
هشام إسماعيل

شاروبيم: استمرار عمل معدات كسح وشفط المياه بمدينة ميت غمر (صور)

الخميس 24-10-2019 05:46 م
محمد كشك

غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)

الخميس 24-10-2019 12:30 ص
إسلام علي

الوزراء: "ليس من المعقول إنشاء شبكة بـ 300 مليار لصرف أمطار نادرة السقوط" (فيديو)

الأربعاء 23-10-2019 09:09 م
داليا الحسين

بعد كارثة 2015.. نائب بالأسكندرية: مستعدين لفصل الشتاء هذا العام

الأربعاء 23-10-2019 09:05 م
عبداللطيف هيبة

الوزراء: "نحتاج 300 مليار جنيه لإنشاء شبكات جديدة لتصريف مياه الأمطار"

الأربعاء 23-10-2019 06:51 م
داليا الحسين

مياه الأمطار تغرق شوارع القنايات بالشرقية (صور)

الأربعاء 23-10-2019 12:18 م
سمر السيد

محافظ القليوبية يكلف بشفط مياه الأمطار بنفق سندنهور ببنها (صور)

الأربعاء 23-10-2019 11:03 ص
محمد نبيل

آثار الإسكندرية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سقوط الامطار في المواقع الأثرية

الأربعاء 23-10-2019 10:53 ص
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أخبار الطقس اليوم.. القليوبية تبدأ أعمال سحب مياه الامطار (صور)

الأربعاء 23-10-2019 10:43 ص
محمد نبيل

بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر

الأربعاء 23-10-2019 10:38 ص
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الامطار تجتاح الزقازيق.. وتحرك عاجل من المحافظ (صور)

الأربعاء 23-10-2019 10:36 ص
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الأربعاء 23-10-2019 10:32 ص
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الأربعاء 23-10-2019 10:25 ص
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الأربعاء 23-10-2019 09:28 ص
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الأربعاء 23-10-2019 08:59 ص

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