استمرار أعمال النظافة وإزالة آثار مخلفات مياه الأمطار من مختلف شوارع الشرقية (صور)
أكد الدكتور ممدوح غراب محافط الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة المتراكمة بالشوارع ومن على جانبى ...
انتحار شاب داخل غرفة نومه لمروره بأزمة نفسية بالشرقية
قام شاب، بالتخلص من حياته؛ بعدما شنق نفسه بواسطة حبل علقه بمروحة سقف داخل غرفة نومه بمسكن أسرته بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حيث ...
أعمال ليلية مكثفة لكسح مياه الأمطار من شوارع الدقهلية (صور)
شن قيادات محافظة الدقهلاية على مستوى جميع الوحدات المحلية حملات ليلية مكثفة لاستيعاب مياه الأمطار من الشوارع والناجمة عن هطول الأمطار لليوم الثالث ...
حالة الطقس هادئة مع انخفاض دراجات الحرارة بالسويس
شهدت محافظة السويس، اليوم الجمعة، هدوء فى حالة الطقس مع تكاثر السحب وانخفاض دراجات الحرارة مع نسبة سرعة رياح خفيفة، مازالت أعمال سحب مياة السيول ...
محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية للطفلة وفاء بعد تعرضها لسقوط جسم ثقيل على الرأس
في لمسة إنسانية قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة للطفلة وفاء صبحي سالم والتي تبلغ من العمر 10 سنوات وترقد بإحدى المستشفيات بمدينة العاشر ...
رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجه الطقس السيئ وسقوط الأمطار في بلييس (صور)
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم رفع درجه الإستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار... جاء ذلك ...
"مياه مدن القناة": جاهزون لاستقبال الأمطار والسيول وطوارئ بالمحافظات
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، رفع درجة ...
القابضة لمياه القناة: وقف الإجازات تحسباً لسقط الأمطار
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة رفع درجة الاستعداد للطوارئ الى الحالة القصوى ...
شاروبيم: استمرار عمل معدات كسح وشفط المياه بمدينة ميت غمر (صور)
تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الخميس شوارع مدينة ميت غمر للوقوف على الأوضاع على الطبيعة بعد سقوط أمطار غزيرة هناك أول أمس. وأوضح ...
غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)
حالة كبيرة من الحزن والأسى عاشتها مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على مدار الساعات الماضية؛ بعدما لقيت طفلة، في العاشر من عمرها، مصرعها، إثر ...
الوزراء: "ليس من المعقول إنشاء شبكة بـ 300 مليار لصرف أمطار نادرة السقوط" (فيديو)
علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء على الأمطار الغزيرة التي سقطت أمس على معظم أنحاء القاهرة وتسببت في تكدس مروري امتد لساعات طويلة ...
بعد كارثة 2015.. نائب بالأسكندرية: مستعدين لفصل الشتاء هذا العام
أكد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، استعداد المحافظة لفصل الشتاء خلال هذا العام، مؤكدًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها ...
الوزراء: "نحتاج 300 مليار جنيه لإنشاء شبكات جديدة لتصريف مياه الأمطار"
قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القاهرة تحتاج إلى 300 مليار جنيه لإنشاء شبكات جديدة لتصريف مياه الأمطار، مشيرا إلى أن شبكات ...
مياه الأمطار تغرق شوارع القنايات بالشرقية (صور)
شهدت مدينة القنايات بمحافظة الشرقية غرق الشوارع بمياه الامطار بالتزامن مع تساقط الامطار بشدة ولفترة طويلة، حيث تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل ...
محافظ القليوبية يكلف بشفط مياه الأمطار بنفق سندنهور ببنها (صور)
تفقد الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام لمحافظة القليوبية، بتعليمات من الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ الاقليم، قبل قليل نفق سندنهور بمدينة ...
آثار الإسكندرية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سقوط الامطار في المواقع الأثرية
قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سقوط الأمطار من أجل سرعة التعامل مع أي تراكم للامطار في ...
أخبار الطقس اليوم.. القليوبية تبدأ أعمال سحب مياه الامطار (صور)
بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بتعليمات من الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم، في شفط مياه الامطار من شوارع المدن، وقام رؤساء المدن بمتابعة ...
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
عقد محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية، اجتماعا مع مديري الادارات لتكثيف الاستعدادات ورفع الاستعدادات للدرجة القصوى واتخاذ ...
الامطار تجتاح الزقازيق.. وتحرك عاجل من المحافظ (صور)
شهدت مدينة الزقازيق، وعدد آخر من مراكز المحافظة هطولا كثيفًا للامطار منذ الساعات المبكره من صباح اليوم صاحبها برق ورعد، ومن المتوقع أن تستمر الامطار ...
أمطار غزيرة تضرب محافظة الشرقية.. والدفع بسيارات لشفط المياه (صور)
تعرضت محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، لسقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء قرى ومراكز المحافظة، منذ الصباح الباكر صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ...
قبل تشييع جثمانها.. القصة الكاملة لضحية الامطار في الشرقية
حالة من الحزن العام تكسو وجوه وقلوب أهالي الحي 14 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، تأثرًا بوفاة طفلة من بنات المنطقة أمام ...
لحظة انتشال طفلة صعقتها الكهرباء بسبب الامطار بالعاشر من رمضان (فيديو)
لقيت طفلة، مصرعها، إثر إصابتها بصعق كهربائي تعرضت له نتيجة ملامستها عمود إنارة تعرض لمياه الامطار والسيول بالحي 14، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من ...
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار