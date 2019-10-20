رئيس الطب الوقائي: لا إصابات بالالتهاب السحائي والتطعيمات مجانية بالمدارس (فيديو)

الخميس 17-10-2019 03:28 م

هدى عبدالرازق

نفى الدكتور علاء عيد، أستاذ الطب الوقائي، ما يتردد عن انتشار مرض الالتهاب السحائي في المدارس، مؤكدًا أنها شائعة مغرضة، لا أساس لها من الصحة، موضحا ...