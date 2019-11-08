نقلت وسائل الإعلام الحكومية، عن وزير الداخلية سليمان صويلو، قوله اليوم الجمعة، إن تركيا ستبدأ في إعادة مقاتلي تنظيم"داعش" الأسرى إلى أوطانهم ...
هدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو،
بإعادة سجناء تنظيم داعش إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية ، حسبما
ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر ...
قال قائد القوات السورية التي يقودها الأكراد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعارض صفقة أبرمتها مجموعته مع روسيا والحكومة السورية للحماية من أي ...
أعرب مجلس الأمن، عن قلقه من مخاطر تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال شرق سوريا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. كما حذر مجلس الأمن، ...
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