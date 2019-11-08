وكالة: تركيا ستبدأ ترحيل سجناء تنظيم "داعش" إلى بلدانهم يوم الاثنين

الجمعة 08-11-2019 02:54 م

مـحــمد حســــــــــين

نقلت وسائل الإعلام الحكومية، عن وزير الداخلية سليمان صويلو، قوله اليوم الجمعة، إن تركيا ستبدأ في إعادة مقاتلي تنظيم"داعش" الأسرى إلى أوطانهم ...