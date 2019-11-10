احتشد الآلاف من المتظاهرين في لبنان، في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مساء اليوم الأحد، تحت عنوان "أحد الإصرار والتكليف" للمطالبة بتشكيل حكومة ...
كشف دكتور ياسر أيوب الناقد الرياضي عن رأيه في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي، كما أكد أن منح محمد ...
باتت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بين الشارع والسياسيين في لبنان ، وذلك بسبب إقرار الحكومة إصلاحات جذرية، لم تقنع المتظاهرين الذين افترشوا الطرق ...
أصدر وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح،
اليوم الثلاثاء، قرارًا بإقالة مديرة الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، لور سليمان،
في خطوة ربطها المراقبون ...
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن كل القوى
السياسية وافقت على ضريبة الواتساب، حسبما ذكرت قناة العربية، اليوم الإثنين.
دعا المتظاهرون في ...
شهد لبنان، اليوم الإثنين، شلل كامل للحركة
في مناطق كثيرة مع إغلاق المحال التجارية والمؤسسات التربوية استجابة لدعوة الإضراب
العام ، حسبما ذكرت قناة ...
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 21 /10/ 2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...
وضع الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، صوته على أغنية والده "قوتنا بوحدتنا" بشكل جيد نال استحسان الجميع، وذلك بمناسبة الأحداث السياسية التي ...
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم
الإثنين، في خبر عاجل لها، ببدء توافد المتظاهرين على ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت . وشهدت ...
غادر 132 مواطن ومواطنة سعودية حتى اليوم، من مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك وفقا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ. وجاءت على النحو التالي: 59 مسافرًا على ...
أبدى المتظاهرون في لبنان، اليوم الأحد، برأيهم على مسودة الورقة الإصلاحية لرئيس الوزراء سعد الحريري، بشأن السعي لتهدئة الاحتجاجات العارمة، التي ...
دعا بيان المتظاهرين بلبنان، اليوم الأحد، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019، كما أكد البيان على ضرورة تحرك ...
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية اليوم الأحد، أن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة يوم الاثنين بسبب الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وصدر هذا الإعلان مع ...
قال مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة في بيروت سعود الدهمشي: إن السفارة تمكنت من إجلاء 330 مواطنًا ومواطنةً حتى مساء السبت كمرحلة أولية. وأضاف ...
نرصد لكم أهم الأخبار العالمية اليوم الأحد 20/10/2019 أخبار عالمية عاجلة اليوم قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الأحد، إنه من المتوقع نقل ...
ما زال المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة رياض الصلح في بيروت، حيث تشيير الإحصائيات إلى أن الأعداد في ساحة رياض الصلح في بيروت اليوم أكثر من الأيام ...
توافد آلاف اللبنانيين، اليوم الأحد، على
ساحة رئيسية وسط بيروت، الأحد، استعدادا للمشاركة في تظاهرة جديدة باليوم الرابع من
احتجاجات عارمة يشهدها ...
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