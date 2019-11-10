بيان للمتظاهرين بلبنان يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

الأحد 20-10-2019 05:39 م

وكالات

دعا بيان المتظاهرين بلبنان، اليوم الأحد، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019، كما أكد البيان على ضرورة تحرك ...