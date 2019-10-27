3 مرشحين لتدعيم دفاع ريال مدريد

الأحد 27-10-2019 04:25 ص

محمد جمال

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادى ريال مدريد قرر خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة تدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد عدم وجود بدلاء في ذلك ...