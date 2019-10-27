3 مرشحين لتدعيم دفاع ريال مدريد
أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادى ريال مدريد قرر خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة تدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد عدم وجود بدلاء في ذلك ...
ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم نجم البريمرليج
يجهز مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني عرضا ضخما من أجل ضم نجم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير. ريال ...
ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل بوجبا
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد مازال يرغب في الفوز بخدمات بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد في الفترة القادمة من سوق الإنتقالات من أجل ...
صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد ونابولي في يناير المقبل
ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن إحتمالية وجود صفقة تبادلية بين ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي من أجل إقناع الفريق الإيطالي بالتفريط في نجم خط ...
يوفنتوس ينافس ريال مدريد على ضم نجم باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول يوفنتوس الإيطالي في منافسة مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة ...
نجم الجزائر على رادار ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام ريال مدريد بضم المدافع الجزائري يوسف عطال من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن في الفترة المقبلة وذلك بسبب المستوى ...
جوزيه يقترب من العودة إلى ريال مدريد
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي يثق في عودته لقيادة ريال مدريد الذي تولى ...
أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز ...
صفقة جديدة على أعتاب ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام ريال مدريد بضم المدافع الجزائري يوسف عطال من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن في الفترة المقبلة وذلك بسبب المستوى ...
أرسنال يفقد نجم الفريق بنهاية الموسم
تأكد رحيل نجم أرسنال عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، ليسبب صدمة لدى مديره الفني يوناي إيمري. أرسنال يفقد نجم الفريق بنهاية ...
رقم سلبي صادم في هجوم ريال مدريد
يعتبر دائماً تسجيل الأهداف أحد أعظم أصول ريال مدريد طوال تاريخه ومع ذلك ، فإن المباريات الأخيرة تركت الانطباع بأن الجانب الحالي لزين الدين زيدان ...
جماهير ريال مدريد تدعم زيدان
يدعم مشجعو ريال مدريد زين الدين زيدان ، ويعتقدون أنه سينتهي من الموسم في ملعب سانتياغو بيرنابيو الساخن رغم البداية الصعبة للموسم. وأبرزت صحيفة ...
زيدان يطالب إدارة ريال مدريد بحل مشكلة الفريق
قام الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني بمطالبة مجلس الإدارة بحل المشكلة التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي. زيدان يطلب ...
ريال مدريد يبلغ نجمه بالرحيل
أفادت تقارير صحفية عالمية بأن ريال مدريد أبلغ لاعبه بإمكانية الرحيل وذلك بعد أقل من موسم على انضمامه للفريق الملكي قادما من الدوري الإنجليزي. ...
ريال مدريد يستهدف ضم نجم ميلان الإيطالي
أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن سعي ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم خط الدفاع، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة خاصة في ظل ...
الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يرصد التعاقد مع كبير هدافي أوروبا
بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في رصد التعاقد مع كبير هدافي قارة أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتكون واحده من مفاجأت النادي الملكي. ...
الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يرصد التعاقد مع كبير هدافي أوروبا
بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في رصد التعاقد مع كبير هدافي قارة أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتكون واحده من مفاجأت النادي الملكي. ...
أخبار ريال مدريد: الريال يحسم صفقته الشتوية الأولي ورحيل لاعب جديد ومدافع عربي يقترب من الانضمام للملكي وصفقة كبري جديدة
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 24 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول هاري كين نجم توتنهام دائرة اهتمامات ...
تقرير.. لاعب واحد فقط لا يُمس في ريال مدريد بأمر زيدان
نشرت صحيفة "آس" الاسبانية الشهيرة تقريرا عن نجم نادي ريال مدريد ووصفته بالأنيق الذي لا يمس في تشكيلة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق. توني ...
أزمة نارية تشعل ريال مدريد
توجد أزمة كبيرة داخل فريق ريال مدريد بسبب الدقائق القليلة التي يشارك فيها نجم الفريق مع المرينجي خلال الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. ووفقاً ...
موهبة ريال مدريد تخطف قلب زيدان
سلطت صحيفة الماركا الإسبانية الضوء على الظهور المميز الذي ظهر به رودريغو لاعب ريال مدريد في مباراة الفريق الملكي الماضية أمام جالطة سراي بدروي ...
خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة ليجانيس
شهد مران ريال مدريد الإسباني اليوم أخبار سعيدة نظراً لعودة نجمي الفريق مرة أخرى للتدريبات الجماعية والفردية والتأهيل للمشاركة مع المرينجي. عاد ...
فالفيردي يقضي على آمال نجم توتنهام
انهي فالفيردي على آمال نجم توتنهام في الانضمام لصفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي القادم . وأوضحت صحيفة ذا صن البريطانية، أن آمال كريستيان ...