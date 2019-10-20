أكدت المعارضة البريطانية، اليوم
الأحد، بوضع رئيس وزراء بوريس جونسون، أمام مسؤوليته، بسبب الرسائل الغامضة التي أرسلها
لرئيس المجلس الأوروبي، دونالد ...
قالت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي رفض البرلمان اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات، إنها تؤيد الاتفاقية التي أبرمها ...
يجتمع الآلاف من المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وسط لندن للمطالبة ببقاء بريطانيا جزءًا من الاتحاد الأوروبي. تخطط الحشود للالتقاء في ...
أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبرلمان، إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تشفي الخلاف في السياسة البريطانية. وقد قال زعيم ...
قال زعيم المعارضة جيريمي كوربين للبرلمان، إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي يصوت عليها المشرعون تنطوي على مخاطر بشان الوظائف والحقوق ...
تواجه خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما يتوقع أن يكون تصويتا صعبا للغاية في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان البريطاني ...
صرح زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، في بروكسل، بأن حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا "غير سعيد" بالصفقة الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد ...
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