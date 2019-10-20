المعارضة البريطانية تتوعد رئيس الوزراء بسبب مواعيد البريسكت

الأحد 20-10-2019 11:31 ص

وكالات

أكدت المعارضة البريطانية، اليوم الأحد، بوضع رئيس وزراء بوريس جونسون، أمام مسؤوليته، بسبب الرسائل الغامضة التي أرسلها لرئيس المجلس الأوروبي، دونالد ...