ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام ريال مايوركا

السبت 19-10-2019 10:53 م

حسام مجدي

استطاع فريق مايوركا أن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على نظيره ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات ...