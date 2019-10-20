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المزيد حول ريال مدريد ومايوركا

ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباراة إشبيلية.. برشلونة ينتزع الصدارة وريال مدريد يعاني مرارة الخسارة

الأحد 20-10-2019 08:00 ص
حسن شحاتة

أول تعليق من زيدان على هزيمة ريال مدريد اليوم

الأحد 20-10-2019 12:15 ص
حسام مجدي

أخبار ريال مدريد: زيدان يطرد نجم الفرق ويختار البديل و230 مليون يورو تحسم صفقة القرن للريال ونجم الفريق يحدد شرطه للبقاء

السبت 19-10-2019 11:36 م
ريهام عبد المحسن

ريال مدريد يتلقى الخسارة الأولى له على يد مايوركا بالدوري الإسباني

السبت 19-10-2019 11:01 م
الفجر الرياضي

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام ريال مايوركا

السبت 19-10-2019 10:53 م
حسام مجدي

ريال مايوركا يفاجئ ريال مدريد ويسجل هدف التقدم في شباك كورتوا (فيديو)

السبت 19-10-2019 09:20 م
محمد مرعي

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السبت 19-10-2019 08:14 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إيبار

السبت 19-10-2019 04:33 م
محمد جمال

"طفل" هازارد يشعل أزمة في ريال مدريد

السبت 19-10-2019 11:09 ص
علي نبوي

تصريحات كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد

الجمعة 18-10-2019 02:19 م
علي نبوي

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الجمعة 18-10-2019 01:53 م
عبد الرحمن السيد
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