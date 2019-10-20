تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من إنتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من غريمه التقليدي ريال مدريد، وذلك بعد تغلب البلوجرانا على إي ...
علق زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على هزيمة فريقه اليوم السبت 19 أكتوبر على يد نادي مايوركا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 19 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها حسم الإسباني إيسكو نجم الفريق مصيره مع الفريق ...
سقط نادي ريال مدريد في الهزيمة الأولى له في الدوري الاسباني هذا الموسم على يد مضيفه ريال مايوركا،بنتيجة هدف مقابل لاشئ. بدأت المباراة بتهديد من ...
استطاع فريق مايوركا أن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على نظيره ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات ...
مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد ضد فريق ريال مايوركا في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني والتي من المقرر لها أن ...
حقق نادي برشلونة فوز كبير علي فريق إيبار، في مباراة أقبمت صباح اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإسبانى، تحت قيادة الحكم ماريو ...
أثار المولود الجديد لإدين هازارد نجم ريال مدريد أزمة في قلعة النادي
الملكي قبل مواجهة ريال مايوركا اليوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع من ...
تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر يونايتد. ويحل ليفربول مساء الأحد المقبل ضيفًا ثقيلًا على مانشستر ...
يستعد ملعب إيبيروا ستار لاستضافة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني، والتي من المقرر انطلاقها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة ...
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