مايوركا ضد الريال .. تعثر مفاجئ لـ "الملكي" بالدوري الإسباني (فيديو)

الأحد 20-10-2019 05:13 م

مايوركا ضد الريال، تعثر فريق ريال مدريد بشكل مفاجئ أمام مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت، على ملعب "إيبوروستار" ...