يرغب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بالتوقيع مع لاعب خط الوسط المهاجم لحاجة الفريق إلى ذلك وتطور أداء اللعب. حقق كل من لوكا مودريتش وتوني كروس ...
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره جلطة سراي التركي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة ...
مايوركا ضد الريال، تعثر فريق ريال مدريد بشكل مفاجئ أمام مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت، على ملعب "إيبوروستار" ...
سقط نادي ريال مدريد في الهزيمة الأولى له في الدوري الاسباني هذا الموسم على يد مضيفه ريال مايوركا،بنتيجة هدف مقابل لاشئ.
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني. وكشفت التقارير عن رغبة الملكي ...
يستعد ملعب إيبيروا ستار لاستضافة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني، والتي من المقرر انطلاقها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة ...
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