رورديجو: بنزيما مهاجم وهمي

الخميس 07-11-2019 08:16 ص

وكالات

أشاد رودريجو جويس نجم ريال مدريد الإسباني الذي سجل ثلاثة أهداف في شباك جالطة سراي التركي، في أولى مبارياته مع الريال في دوري أبطال أوروبا بزميله في ...