تغزل رودريجو جويس نجم ريال مدريد الإسباني الذي سجل ثلاثة أهداف في شباك جالطة سراي التركي، في أولى مبارياته مع الريال في دوري أبطال أوروبا بزميله ...
أشاد رودريجو جويس نجم ريال مدريد الإسباني الذي سجل ثلاثة أهداف في شباك جالطة سراي التركي، في أولى مبارياته مع الريال في دوري أبطال أوروبا بزميله في ...
يلتقي ريال مدريد مع فريق غلطة سراي في مباراة الجولة الرابعه من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا تقام اليوم الاربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019 مباراة ...
نشرت صحيفة "آس" الاسبانية الشهيرة تقريرا عن نجم نادي ريال مدريد ووصفته بالأنيق الذي لا يمس في تشكيلة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق. توني ...
أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، قدم النصيحة للاعب ريال مدريد الإسبانى بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات ...
خطف فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً ثميناً من فريق جالطا سراي التركي بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أوروبا. أنهي ريال ...
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