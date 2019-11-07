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بأمر رودريجو.. كريم بنزيما يتحول إلى "عبقري" ريال مدريد

الخميس 07-11-2019 10:16 ص
الفجر الرياضي

رورديجو: بنزيما مهاجم وهمي

الخميس 07-11-2019 08:16 ص
وكالات

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الأربعاء 06-11-2019 02:48 م

تقرير.. لاعب واحد فقط لا يُمس في ريال مدريد بأمر زيدان

الخميس 24-10-2019 05:39 م
علي ماهر حلمي

نجم منتخب إسبانيا يحاول الخروج من الريال قبل يورو 2020

الأربعاء 23-10-2019 03:08 ص
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ريال مدريد ينقذ زيدان من الإقالة بفوز مثير على جالطة سراي

الثلاثاء 22-10-2019 10:47 م
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