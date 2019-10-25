مباراة المصير لـ زيدان مع ريال مدريد ضد جلطة سراي

الثلاثاء 22-10-2019 11:28 ص

عبد الرحمن السيد

يستضيف ملعب يورك تليكوم المباراة النارية التي ستجمع ريال مدريد ضد جلطة سراي التركي، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ...