أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن سعي ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم خط الدفاع، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة خاصة في ظل ...
سلطت صحيفة الماركا الإسبانية الضوء على الظهور المميز الذي ظهر به رودريغو لاعب ريال مدريد في مباراة الفريق الملكي الماضية أمام جالطة سراي بدروي ...
كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تواصل إدارة بروسيا دورتموند الألماني مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي السابق من أجل ...
أفادت تقارير صحفية إسبانية أمس أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتعاقد مع نجم توتنهام هوتسيبير الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، ...
أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، قدم النصيحة للاعب ريال مدريد الإسبانى بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات ...
تحدث البرازيلي مارسيلو ظهير نادي ريال مدريد الإسباني عن فوز فريقه اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر على نادي جلطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا. ...
يستعد فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لخوض مباراة هامة أمام فريق جالطة سراي التركي اليوم الثلاثاء على ملعب تورك تليكوم ...
يستضيف ملعب يورك تليكوم المباراة النارية التي ستجمع ريال مدريد ضد جلطة سراي التركي، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ...
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