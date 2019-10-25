جماهير ريال مدريد تدعم زيدان

الجمعة 25-10-2019 11:39 ص

مصطفي صابر

يدعم مشجعو ريال مدريد زين الدين زيدان ، ويعتقدون أنه سينتهي من الموسم في ملعب سانتياغو بيرنابيو الساخن رغم البداية الصعبة للموسم. وأبرزت صحيفة ...