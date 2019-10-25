يعتبر دائماً تسجيل الأهداف أحد أعظم أصول ريال مدريد طوال تاريخه ومع ذلك ، فإن المباريات الأخيرة تركت الانطباع بأن الجانب الحالي لزين الدين زيدان ...
يدعم مشجعو ريال مدريد زين الدين زيدان ، ويعتقدون أنه سينتهي من الموسم في ملعب سانتياغو بيرنابيو الساخن رغم البداية الصعبة للموسم. وأبرزت صحيفة ...
زيدان يكشف عن أزمة ريال مدريد الحقيقية
ظهر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني في ارتياح شديد عقب انتصار فريقه الصعب ...
أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني ارتياحه
الشديد عقب انتصار فريقه الصعب والمهم خارج قواعده على جالاتا سراي التركي بهدف ...
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