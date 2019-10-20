موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الخسارة من ريال مايوركا في الليجا

الأحد 20-10-2019 02:40 ص

أحمد عصام

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على فريق جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء المقبل 22 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات ...