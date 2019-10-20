أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد غضبه الشديد من السقوط
بهدف نظيف ضد ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
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يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على فريق جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء المقبل 22 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات ...
خرج البلجيكي ايدين هازارد من تشكيلة فريق ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا والمقرر لها اليوم السبت وجاء تلك الغياب بسبب حضور ولادة زوجته لطفله ...
أعلن زين الدين زيدان
المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت ضمن
منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني. ...
أثار المولود الجديد لإدين هازارد نجم ريال مدريد أزمة في قلعة النادي
الملكي قبل مواجهة ريال مايوركا اليوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع من ...
استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام مضيفه ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري ...
استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ريال مايوركا، بالليجا. ...
يستعد ملعب إيبيروا ستار لاستضافة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني، والتي من المقرر انطلاقها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة ...
دخل الكولومبي خيمس رودريجيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ضمن اهتمامات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، للبدء به ...
فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة
الاسبانية مدريد تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني
عن مباراة ريال ...
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