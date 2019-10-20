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الأحد 20-10-2019 11:30 ص
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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الخسارة من ريال مايوركا في الليجا

الأحد 20-10-2019 02:40 ص
أحمد عصام

ريال مايوركا يفاجئ ريال مدريد ويسجل هدف التقدم في شباك كورتوا (فيديو)

السبت 19-10-2019 09:20 م
محمد مرعي

عاجل.. هازارد خارج مباراة ريال مدريد ضد مايوركا لهذا السبب !

السبت 19-10-2019 04:32 م
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8 نجوم يغيبون عن ريال مدريد ضد مايوركا

السبت 19-10-2019 12:14 م
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"طفل" هازارد يشعل أزمة في ريال مدريد

السبت 19-10-2019 11:09 ص
علي نبوي

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مايوركا

السبت 19-10-2019 09:50 ص
علي نبوي

ثلاثي هجومي في التشكيل المتوقع لمدريد ضد مايوركا

السبت 19-10-2019 03:36 ص
محمد الصو

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الجمعة 18-10-2019 01:53 م
عبد الرحمن السيد

نجم ريال مدريد أمل زيدان ضد مايوركا

الخميس 17-10-2019 02:10 م
محمد الصو

تأكد غياب نجم ريال مدريد عن موقعة مايوركا

الأربعاء 16-10-2019 10:52 م
محمد أيمن
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