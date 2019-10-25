Advertisements
Advertisements

المزيد حول روسيا افريقيا

وزير التجارة يبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس اتحاد الصناعيين الروسى

الجمعة 25-10-2019 11:40 ص
أحمد الشيخ

شاهد.. لحظة مغادرة السيسي مدينة سوتشي بعد رئاسته للقمة الروسية الإفريقية الأولى

الجمعة 25-10-2019 01:08 ص
أمنية فوزي

بخبرة روسية... إقامة مشروع تونسي جديد وفريد من نوعه

الخميس 24-10-2019 10:00 م
وكالات

الرئيس الروسي يعلن فتح "صفحة جديدة" مع أفريقيا من خلال القمة

الخميس 24-10-2019 09:49 م
حلمي رمضان

موسكو توقع اتفاقية مع جنوب السودان للتنقيب عن الذهب

الخميس 24-10-2019 09:33 م
وكالات

عادل زيدان: السيسي لديه من الحكمة ما يؤهله لحل أزمات أكبر من سد النهضة

الخميس 24-10-2019 09:18 م
هدى عبدالرازق

الوزير بوريطة: ستحتضن المغرب المنتدى "الروسي - العربي" في 2020

الخميس 24-10-2019 08:53 م
وكالات

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 24-10-2019.. مصر ضمن أكثر 25 دولة في الإصلاحات

الخميس 24-10-2019 06:00 م
الفجر الاقتصادي

نص كلمة "السيسي" بالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة "أفريقيا-روسيا"

الخميس 24-10-2019 05:00 م

مستشار بوتين: روسيا وقعت عدة اتفاقيات مع الدول الأفريقية

الخميس 24-10-2019 04:17 م
وكالات

"تمسك مصر بحقوقها في مياه النيل".. رسائل "السيسي" لرئيس وزراء إثيوبيا خلال قمة "سوتشي"

الخميس 24-10-2019 02:03 م
رشا المنسي

السيسي وبوتين يؤكدان التزامهما بالحلول السياسية للأزمات الإقليمية

الخميس 24-10-2019 01:22 م
ترجمة: دينا الشريف

بوتين يعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الخميس 24-10-2019 12:26 م
ترجمة - أحمد ثابت

رئيس "الدراسات المصرية الروسية": موسكو شريك يمكن الوثوق به بالنسبة لأفريقيا

الخميس 24-10-2019 11:27 ص
رقية جمال

بوتين: نسعى لتعزيز الاستقرار في إفريقيا

الخميس 24-10-2019 10:36 ص
وكالات

"التمثيل التجاري": توقيع اتفاق استثماري ضخم مع شركة روسية

الخميس 24-10-2019 10:26 ص
محمد عصام

بث مباشر| "السيسي" يشارك في الجلسة العامة لقمة روسيا أفريقيا بسوتشي

الخميس 24-10-2019 10:13 ص

أبرزهم "مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون".. رسائل "السيسي" في قمة "روسيا - أفريقيا"

الخميس 24-10-2019 10:12 ص
ياسمين مبروك

بتكلفة 7 مليارات دولار.. تعرف على تفاصيل "مدينة الشمس" الروسية في مصر

الخميس 24-10-2019 02:59 ص
نعيم يوسف

خبير استراتيجي: مصر تستحوذ على الحصة الأكبر من تجارة روسيا مع إفريقيا

الأربعاء 23-10-2019 11:31 م
داليا الحسين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status