وزير التجارة يبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس اتحاد الصناعيين الروسى
التقي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ألكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال "RSPP"، لمناقشة المشروعات الاستثمارية ...
شاهد.. لحظة مغادرة السيسي مدينة سوتشي بعد رئاسته للقمة الروسية الإفريقية الأولى
نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لحظة مغادرة ...
بخبرة روسية... إقامة مشروع تونسي جديد وفريد من نوعه
أعلن رمزي الغزواني " رجل الأعمال التونسي"، مدير شركة "ميما" للصناعات الغذائية، مساء اليوم الخميس، عن مشروع فريد من نوعه سيتم تنفيذه مع روسيا. ...
الرئيس الروسي يعلن فتح "صفحة جديدة" مع أفريقيا من خلال القمة
أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، بأن القمة "الروسية الأفريقية" الأولى "فتحت صفحة جديدة" من العلاقات بين موسكو و"القارة ...
موسكو توقع اتفاقية مع جنوب السودان للتنقيب عن الذهب
أعلن جا برييل دينق، وزير الطاقة والتعدين لجنوب السودان، مساء اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع روسيا للتنقيب عن المعادن. وقال وزير الطاقة لجنوب ...
عادل زيدان: السيسي لديه من الحكمة ما يؤهله لحل أزمات أكبر من سد النهضة
قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي الـ1.5 مليون فدان، إن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين يمكنها إعداد منصة تفاوض بين مصر وأثيوبيا بشأن سد ...
الوزير بوريطة: ستحتضن المغرب المنتدى "الروسي - العربي" في 2020
صرح الوزير ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، مساء اليوم الخميس، أن المغرب سوف تستضيف المنتدى الروسي العربي، الذي سيعقد في شهر مارس عام 2020. ...
نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 24-10-2019.. مصر ضمن أكثر 25 دولة في الإصلاحات
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم ...
نص كلمة "السيسي" بالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة "أفريقيا-روسيا"
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول نتائج المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي والقمة ...
مستشار بوتين: روسيا وقعت عدة اتفاقيات مع الدول الأفريقية
قال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا وقعت مع الدول الأفريقية، اتفاقيات خلال قمة "روسيا - أفريقيا" في مدينة سوتشي ...
"تمسك مصر بحقوقها في مياه النيل".. رسائل "السيسي" لرئيس وزراء إثيوبيا خلال قمة "سوتشي"
شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد على هامش قمة "روسيا-إفريقيا"، العديد من الرسائل، من بينها تمسك مصر بحقوقها في ...
السيسي وبوتين يؤكدان التزامهما بالحلول السياسية للأزمات الإقليمية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي والزعيم الروسي فلاديمير بوتين التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا وليبيا والأراضي الفلسطينية من خلال القرارات ...
بوتين يعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة
أعربت الرئاسة الروسية ( الكرملين)عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة . حيث التقي الرئيس المصري ...
رئيس "الدراسات المصرية الروسية": موسكو شريك يمكن الوثوق به بالنسبة لأفريقيا
أكد الدكتور أشرف كمال، رئيس مركز الدراسات المصرية الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد بالدور المصري في انعقاد القمة الإفريقية الروسية، ...
بوتين: نسعى لتعزيز الاستقرار في إفريقيا
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن مواقف روسيا والدول الإفريقية متقاربة وذلك يسمح بتنسيق المواقف والتحركات في الساحة الدولية. ...
"التمثيل التجاري": توقيع اتفاق استثماري ضخم مع شركة روسية
أعلن التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة، اليوم الخميس، توقيع اتفاق استثماري ضخم بين شركتين روسية ومصرية في مجال الصناعات الغذائية، ضمن فاعليات ...
أبرزهم "مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون".. رسائل "السيسي" في قمة "روسيا - أفريقيا"
شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية، التي تعقد في مدينة سوتشى، العديد من الرسائل، حيث تضمنت ...
بتكلفة 7 مليارات دولار.. تعرف على تفاصيل "مدينة الشمس" الروسية في مصر
قال كريم العمدة، المحلل الاقتصادي، إن العلاقات بين روسيا ومصر قديمة متجددة، حيث كانت قوية في فترة الخمسينات والستينات وتم إعادة إحياؤها مرة أخرى، ...