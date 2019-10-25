الوزير بوريطة: ستحتضن المغرب المنتدى "الروسي - العربي" في 2020

الخميس 24-10-2019 08:53 م

وكالات

صرح الوزير ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، مساء اليوم الخميس، أن المغرب سوف تستضيف المنتدى الروسي العربي، الذي سيعقد في شهر مارس عام 2020. ...