القوات السورية تعلن وصولها إلى حدود تركيا بريف رأس العين

الأحد 27-10-2019 05:47 م

وكالات

أعلن الجيش السوري، مساء اليوم الأحد، أن وحداته العسكرية وصلت إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي، بعد دخولها عشرات القرى ...