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الأحد 27-10-2019 09:27 م
وكالات

قائد قوات سوريا الديمقراطية يعلن قتل الساعد الأيمن لـ"البغدادي"

الأحد 27-10-2019 09:08 م
وكالات

وزير خارجية البحرين: مقتل "البغدادي" ضربة قاضية للتنظيم

الأحد 27-10-2019 08:27 م
وكالات

الدفاع الفرنسية: التخلص من "البغدادي" لا يعني نهاية داعش

الأحد 27-10-2019 06:55 م
وكالات

ماذا ستفعل أمريكا بـ"جثة البغدادى المشوهة"؟

الأحد 27-10-2019 06:53 م
ترجمة - أحمد ثابت

مستشار الأمن الأمريكي يعلن اسم عملية قتل "البغدادي"

الأحد 27-10-2019 06:38 م
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ترامب: "البغدادي" توفي في حالة من "الذعر والرهبة"

الأحد 27-10-2019 06:18 م
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الأحد 27-10-2019 05:50 م
شيماء عطية

القوات السورية تعلن وصولها إلى حدود تركيا بريف رأس العين

الأحد 27-10-2019 05:47 م
وكالات

ترامب يعلن مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي

الأحد 27-10-2019 04:11 م
وكالات

عاجل.. ترامب: قضينا على خلافة داعش 100%

الأحد 27-10-2019 03:59 م
وكالات

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الأحد 27-10-2019 03:10 م
مـحــمد حســــــــــين

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الأحد 27-10-2019 02:39 م
ترجمة: نهـا محمـد

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الأحد 27-10-2019 02:17 م
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الأحد 27-10-2019 11:10 ص
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"الدفاع" التركية: مقتل جندي وإصابة خمسة مسلحين أكراد في رأس العين بسوريا

الأحد 27-10-2019 09:36 ص
مـحــمد حســــــــــين

وزارة الدفاع: الشرطة العسكرية الروسية في سوريا تستقبل عشرات العربات المدرعة

الأحد 27-10-2019 08:16 ص
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البيت الأبيض: "ترامب" يصدر بيان كبير اليوم

الأحد 27-10-2019 07:48 ص
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السبت 26-10-2019 11:50 م
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