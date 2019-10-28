أزمة في برشلونة بسبب نجم المنتخب الفرنسي
أصبح الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، صداعا في رأس الجهاز الفني بقيادة أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ...
الجيش السوري يدخل مدينة "الدرباسية" على الحدود السورية التركية
دخلت وحدات الجيش السوري، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة الدرباسية على الحدود السورية التركية ، شرق مدينة رأس العين شمال محافظة الحسكة، وذلك بعد سيطرة ...
موسكو: لا نمتلك معلومات موثوقة حول مقتل "البغدادي"
شككت موسكو، اليوم الأحد، بحقيقة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، نظرا لعدم امتلاكها معلومات ...
قائد قوات سوريا الديمقراطية يعلن قتل الساعد الأيمن لـ"البغدادي"
صرح مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الأحد، بأنه تم قتل أبو الحسن المهاجر، الساعد الأيمن لزعيم تنظيم "داعش" الأرهابي، أبو ...
وزير خارجية البحرين: مقتل "البغدادي" ضربة قاضية للتنظيم
أكد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، ضربة قاصمة للتنظيم. وجاء ذلك في ...
الدفاع الفرنسية: التخلص من "البغدادي" لا يعني نهاية داعش
قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن التخلص المبكر من زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، لايعني نهاية التنظيم، مؤكدة مواصلة مكافحة داعش ...
ماذا ستفعل أمريكا بـ"جثة البغدادى المشوهة"؟
قال مستشار الأمن القومي الأميركي اليوم الأحد، إن نتيجة تحليل الحمض النووي التي أكدت مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي جاءت صباح الأحد، متحدثا ...
مستشار الأمن الأمريكي يعلن اسم عملية قتل "البغدادي"
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، مساء اليوم الأحد، باسم العملية التي أعلن عنها اليوم حول مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر ...
ترامب: "البغدادي" توفي في حالة من "الذعر والرهبة"
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن زعيم تنظيم داعش الهارب أبو بكر البغدادي توفي في غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب ...
7 أفلام من 5 قارات تتنافس في مسابقة "أسبوع النقاد" بمهرجان القاهرة السينمائي
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة 7 أفلام من 5 قارات مختلفة، في مسابقة "أسبوع النقاد الدولي"، المخصصة للأعمال الأولى أو الثانية ...
القوات السورية تعلن وصولها إلى حدود تركيا بريف رأس العين
أعلن الجيش السوري، مساء اليوم الأحد، أن وحداته العسكرية وصلت إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي، بعد دخولها عشرات القرى ...
ترامب يعلن مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي
أعلن الرئیس الأمریكي دونالد ترامب، رسمیا الیوم الاحد، مقتل زعیم ما یسمى تنظیم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملیة عسكریة نفذتھا قوات أمریكیة خاصة شمال ...
عاجل.. ترامب: قضينا على خلافة داعش 100%
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن القوات الأمريكية قضت على خلافة تنظيم داعش 100% . وأضاف ترامب، في كلمة "هامة" ألقاها اليوم الأحد، ...
"الخارجية" السورية ترحب بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من الحدود مع تركيا
رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد من الحدود السورية التركية. وقالت الوزارة، وفق ...
الناتو "يحترم" تدريبات صربيا العسكرية المشتركة مع روسيا
أعلن حلف الناتو إنه "يحترم" قرار صربيا بإجراء مناورات عسكرية جوية مشتركة مع روسيا يتم فيها نشر نظامي الدفاع الجوي الروسي "إس-400"، " بانتسير- ...
رد تركيا وقوات سوريا الديمقراطية علي الغارة الأمريكية ضد زعيم داعش
أعلنت كل من تركيا والقوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد إنهما كانتا في الحلقة التي شنها الجيش الأمريكي في شمال غرب سوريا مستهدفًا زعيم ...
رئيس الشيشان يعلق على مقتل البغدادي
علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، على مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، قائلًا: لن تغير كثيرا من واقع الأمر إذا استمر "تصنيف ...
"الدفاع" التركية: مقتل جندي وإصابة خمسة مسلحين أكراد في رأس العين بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم الأحد، أن جنديًا واحدًا على الأقل قُتل وأُصيب خمسة آخرين في هجوم صاروخي وقذائف هاون شنته وحدات حماية ...
وزارة الدفاع: الشرطة العسكرية الروسية في سوريا تستقبل عشرات العربات المدرعة
أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، أن الوزارة سلمت العشرات من العربات المدرعة تايجر وتيفون يو إلى الشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في ...
البيت الأبيض: "ترامب" يصدر بيان كبير اليوم
صرح المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، يوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي سوف يصدر "بيانًا كبيرًا" صباح يوم الاحد فى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت ...
خبير اقتصادي: مصر تستطيع تقديم تجربة مميزة في صناعة السيارات
قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن وجود استثمارات أجنبية في مصر متعلق بمناخ الاستثمار والذي أصبح جيد بشكل واضح وتطور بشكل كبير للأفضل، نتيجة ...
الجيش السوري يدخل بلدتين بريف رأس العين على الحدود التركية
دخلت وحدات من الجيش العربي السوري، مساء اليوم السبت، وسط بلدة (أبو راسين) بريف رأس العين الشرقي على التوازي مع توجه وحدات أخرى إلى بلدة الكسرة، ...
مقتل 15 شخصًا جراء اشتباكات بين مقاتلين أنقرة والأكراد في سوريا
أدت الاشتباكات التي دارت، اليوم السبت، في شمال شرق سوريا، بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، إلى مقتل 15 شخصًا. ...
الشواربي: حكمة السيسي أعادتنا لمائدة المفاوضات حول سد النهضة.. "عمرنا ما هنعطش"
قال الإعلامي إبراهيم الشواربي، إن الشعب المصري أبدى انزعاجه الشديد من تصريحات بعض المسؤولين الأثيوبيين عن سد النهضة الاثيوبي رغم أن مصر دولة من دول ...
مفوضية الأمم المتحدة تعلن افتتاح مخيم جديد في العراق لاستقبال أكراد سوريا
افتتحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مخيما جديداً لاستقبال اللاجئين السوريين الأكراد الهاربين من شمال شرق سوريا، في إقليم ...
الارصاد الان: منخفض هذا العام جاء "شديد حبتين".. وهذا موعد استقرار الطقس
قال أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الارصاد الجوية، إن بعض القنوات المصرية أصرت على خلق حالة من الرعب في قلوب المصريين، من خلال الحديث على أن مصر ...
أردوغان يهدد بـ "طرد" الأكراد من الحدود السورية
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت بـ "طرد الإرهابيين" على الحدود مع شمال سوريا إذا لم تسحب وحدات حماية الشعب الكردي قواتها . ...
متخصص في الشأن الكردي: أردوغان فشل فشلاً ذريعاً
قال محمد عبيدالله، الصحفي المتخصص في الشأن الكردي، إنّ ما حدث مؤخراً في معركة "نبع السلام" التي أطلقها الرئيس التركي أردوغان، تشير إلى وضع "أردوغان ...
عودة الجاسوسة الروسية المعتقلة من أمريكا إلى الوطن
وصلت الروسية ماريا بوتينا، اليوم السبت، التي اعتقلت في الولايات المتحدة الأمريكية في ابريل الماضي، بعد اعترافها بالعمل كوكيل روسي إلى موسكو، في ...
عاجل.. مصر وروسيا تنفذان التدريب المشترك "سهم الصداقة -1" للدفاع الجوى
وصلت عناصر من قوات الدفاع الجوى الروسية، إلى مصر؛ للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى لقوات الدفاع الجوى "سهم الصداقة - 1"، والذي ...