هاشتاج معاك يا أهلي يتصدر تويتر
نظم رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج #معاك_يا_أهلي ، الذي سرعان ما تصدر الترند بعدما شهد مشاركة الألاف من رواد الموقع لدعم مجلس إدارة النادي ...
"صراع الجمال".. نجمة الجماهير وزينة تخطفان أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي
نشرت الفنانه زينة مجموعة من الصوره الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" ، تجمعها مع ...
"كوباية شاي".. حولت حياة نعيمة الصغير إلى جحيم
يصادف اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر الجاري، ذكرى وفاة الفنانة القديرة الراحلة نعيمة الصغير. اشتهرت نعيمة الصغير بأدوار الشر وبخشونة نبرة صوتها ...
على طريقتها الخاصة.. ملك قورة تهنئ شقيقتها مريم
أعربت الفنانة ملك قورة، عن سعادتها بزفاف شقيقتها مريم، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث قامت بنشر مجموعة من صور ...
"احتجاز طالبة وإشهار مطواة".. وقائع مثيرة للجدل في أول شهر دراسة
بـ"فستان أحمر كب".. وصلة رقص لـ" ملك قورة" في حفل زفاف شقيقتها (فيديو)
بـ"فستان أحمر كب".. وصلة رقص لـ" ملك قورة" في حفل زفاف شقيقتها (فيديو)
فيديو.. شيكابالا يخطف الأنظار بـ"كوكتيل" مهارات
ظهر محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك ، في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يلعب بكرة صغيرة بمهارة عالية للغاية نالت إشادة من رواد ...
أول تعليق لهيفاء وهبي على مظاهرات لبنان
أيدت الفنانة هيفاء وهبي، مطالب المواطنين اللبنانيين الغاضبين من تردي الأوضاع المعيشية في البلاد. وشاركت هيفاء وهبي، صورة للمظاهرات، عبر حسابها ...
بأنوثة طاغية.. ياسمين الخظيب تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها (صور)
قام مصمم الأزياء المصري الشهير "بهيج حسين" بنشر مجموعة من الصور عبر صفحته الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واحتوت الصور علي تصميم ...
محمد الباز منتقدا هاشتاج قضية شهيد الشهامة: "مينفعش الشارع يحكم"
قال الإعلامي محمد الباز، إن محامي المتهم في قضية شهيد الشهامة انسحب من الدفاع عن موكله بسبب ضغوط السوشيال ميديا، وإطلاق هاشتاج يطالب بإعدام راجح ...
وزير لبناني: الموازنة الجديدة ستحتوي إقرار خطوات إصلاحية جدية
أفاد علي حسن خليل، وزير المالية اللبناني، مساء اليوم السبت، بأن الموازنة الجديدة ستشمل إقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره ...
بالفيديو..نادين الراسي بتي شيرت "مفتوح الصدر" نادين الراسي تحرق إطار السيارت في لبنان
تبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة نادين الراسي، أثناء قيامها بالتظاهر في شوارع لبنان للمطالبة بتصحيح المعيشة السيئ للبلاد. ...
شاهد.. عمرو دياب يشعل حفل زفاف ابن هاني شاكر أجدد أغانيه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعمرو دياب وهو يغني في حفل زفاف ابن أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين هاني شاكر. أقيم بالأمس الجمعة، ...
" قبلات وسيلفي".. أبرز المشاهد النسائية في ثورة لبنان
لليوم الثالث على التوالي تتواصل حدة التظاهرات في كل ربوع لبنان، احتجاجًا على تعسف الحكومة في فرض الضرائب والفساد وإهدار المال. ونشبت أعمال عنف ...
عاجل.. قرار من "التعليم" في واقعة طالبة "كنس الفصل"
قالت بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة التابعة لمركز الحامول على خلفية واقعة حبس طالبة داخل ...
عاجل.. وزير التعليم يأمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة طالبة "كنس الفصل"
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة الطالبة هيام ...
عاجل... الحريري: سأمنح القوى السياسية مهلة 72 ساعة للعودة إلي بحلول
صرح رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مساء اليوم الجمعة، بأن سيمنح القوى السياسية مهلة 72 ساعة للعودة إلي بحلول، ويحاول منذ سنوات إيجاد حلول لكن ...
وسائل إعلام: من الممكن أن يعلن الحريري استقالته خلال ساعات بعد احتجاجات غاضبة
صرحت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، يستعد لإعلان استقالته. وكشفت مصادر مواكبة للتحضيرات لكلمة رئيس ...
بعد خطفه الأنظار في "نصيبي وقسمتك" ودعم ميرنا نور الدين.. تعرف علي محسن صبري!
خطف الفنان محسن صبري، الأنظار خلال دوره في أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك" وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورته والسؤال عن اسمه. وقامت الفنانة ...
رئيس الوزراء اللبناني يصدر قراراً عاجلاً بعد اشتعال "احتجاجات واتسآب" في بيروت
أعلن سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، مساء اليوم الخميس، عن قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات، التي اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى، على خلفية ...
إعدام راجح ومترو الأنفاق.. الأكثر تداولا في مصر اليوم الخميس 17 أكتوبر
تصدرت جمل " اعدام رجاح " و" مترو الانفاق " محرك بحث "جوجل" اليوم الخميس 17 أكتوبر في مصر، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل الجمل الأكثر تداولًا في جمهورية ...
"تخويف أولياء الأمور .. وفشل مخططاتهم السابقة".. لماذا لجأ الاخوان لنشر شائعة الالتهاب السحائي؟
خلال اليومين الماضيين، روجت قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، لوجود حالات التهاب وبائى فى المدارس، إلا أن وزارة الصحة نفت إصابة تلميذتين بإحدى مدارس ...
نيكي ميناج تثير الجدل بتصريح عن علاقتها الحميمة.. وتعلن عن موعد زواجها
اعترفت مغنية الراب الترينيدادية الأميركية النجمة نيكي ميناج أنها على الرغم من قيامها هي وصديقها كينيث بيتي بممارسة العلاقة الحميمة "ثلاث مرات في ...
أحمد السقا يخطئ في علم لبنان .. وهجوم متابعيه سيد الموقف
أخطأ النجم أحمد السقا في علم لبنان، عندما كتب تغريدة يساند من خلالها لبنان وشعبها في أزمة الحرائق التي اجتاحت أراضيهم في الساعات الماضية، حيث وضع ...
أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر يسخر من تميم
هاجم فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، الأمير تميم بن حمد ، بسبب حضور الأخير لمباراة منتخب قطر أمام عمان والتي انتهت بفوز ...
نشطاء "التواصل الاجتماعي" يطالبون بطرد قطر من الجامعة العربية
طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطرد قطر من الجامعة العربية، بعد تأييدها المنفرد للغزو التركي لسوريا وإجبارها مليوني سوري لاجئ على توطينهم قسراً ...