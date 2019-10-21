رئيس الوزراء اللبناني يصدر قراراً عاجلاً بعد اشتعال "احتجاجات واتسآب" في بيروت

الخميس 17-10-2019 10:49 م

وكالات

أعلن سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، مساء اليوم الخميس، عن قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات، التي اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى، على خلفية ...