أكرم حسني يكشف عن تفاصيل العمل الذي يجمعه بأحمد فهمي

الإثنين 21-10-2019 02:54 م

لوجين سامح

أعرب الفنان أكرم حسني، من خلال برنامج the insider بالعربي المُذاع عبر فضائية دبي، عن سعادته بالعمل مع الفنان أحمد فهمي، حيث من المقرر أن يخوض الثنائي ...