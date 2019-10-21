أعرب الفنان أكرم حسني، من خلال برنامج the insider بالعربي المُذاع عبر فضائية دبي، عن سعادته بالعمل مع الفنان أحمد فهمي، حيث من المقرر أن يخوض الثنائي ...
تعاقدت الفنانة غادة عادل، مع المخرج والمؤلف محمد سامي في مسلسل "البرنس" وهذا يعد التعاقد الثاني بينهما بعد أن قاما بتقديم فيلم "أهواك" للنجم تامر ...
رصد " الفجر الفني " الأسبوع الماضي حركة تنقلات في القنوات التلفزيونية لمذيعين، وأيضا تعاقدات فنية النجوم السينما وإليكم أبرز ما جاء بها : (1) ...
أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بالتواجد فى الجامعه الأمريكية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". فقام بنشر ...
تعد أروى جودة من أبرز الممثلت المصريات التي ذاع شهرتهم في الوسط الفني الأونة الأخيرة، وأيضا تعتبر من أهم عارضات الأزياء في مصر والوطن العربي وكان ...
أعلن المنتج تامر مرسى، عن تعاقده مع الفنانين مصطفى خاطر، علي ربيع، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث نشر صورة ...
بدأ الفنان يوسف الشريف، الاستعداد مبكرا لموسم دراما رمضان 2020، بالتعاقد على المسلسل المقرر أن يخوض بها السباق. واختار الفنان يوسف الشريف الإعداد ...
احتفلت أسرة النجم أمير كرارة، مساء أمس الإثنين، بخطبة شقيقته نور كرارة على أحد رجال الأعمال، واقتصر الحضور على الأهل والأقارب. تمت الخطبة في أجواء ...
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