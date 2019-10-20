احتفلت الممثلة الشابة ملك قورة بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة مساء أمس السبت في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وتألقت ملك قورة، في الحفل وخطفت الأنظار ...
خطفت الممثلة الشابة ملك قورة الأنظار بجمالها وأناقتها في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة، وانتشرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديوهات من ...
احتفلت الفنانة ملك قورة، مساءأول أمس، بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة، بحضور الهضبة عمرو دياب، ودينا الشربيني، بجانب عدد من نجوم الفن في إحدى الفنادق ...
بـ"فستان أحمر كب".. وصلة رقص لـ" ملك قورة" في حفل زفاف شقيقتها (فيديو)
أقيم يوم الجمعة الماضيـ حفل زفاف نجلة الفنانة عبير منير"مريم محمد قورة" وشقيقة الفنانة ملك قورة ، وذلك داخل فندق الريتز كارلتون. وأحيا الحفل الفنان ...
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