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الأربعاء 23-10-2019 09:21 م
محمد نبيل

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الأربعاء 23-10-2019 07:43 م
محمد نبيل

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الأربعاء 23-10-2019 06:41 م
محمد نبيل

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الأربعاء 23-10-2019 04:29 م
محمد نبيل

محافظ القليوبية يتابع أعمال شفط تراكمات مياه الأمطار ببنها (صور)

الأربعاء 23-10-2019 11:43 ص
محمد نبيل

محطة سكك حديد بنها تغرق فى مياه الأمطار

الأربعاء 23-10-2019 11:19 ص
محمد نبيل

محافظ القليوبية يكلف بشفط مياه الأمطار بنفق سندنهور ببنها (صور)

الأربعاء 23-10-2019 11:03 ص
محمد نبيل

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كيف استعدت شركات المياه والصرف الصحي بالمحافظات لفصل الشتاء؟

الثلاثاء 22-10-2019 12:10 م
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