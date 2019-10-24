لقيت فتاة 15 عامًا مصرعها بالكهرباء إثر ملامستها لعامود كهرباء داخل قرية العمار الكبرى بطوخ، وتم نقل الجثمان لمقر الوحدة الصحية بالعمار الكبرى وإخطار ...
شهدت قرية منشأه الكرام التابعة لمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية،انهيار منزل قديم مكون من طابقين دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. تلقت ...
تفقد اليوم الدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، يرافقة الدكتور عمرو الدخاخني مدير الاستقبال، والدكتور محمد ...
أعلنت المهندسة أمل فوزي مجاهد رئيس مدينة قها، عن قيام مسئولي قسم الصيانة بالمجلس بعمل شجرة مضيئة واضاءتها بالليد وتركيبها علي مطلع كوبري (2،1) بطريق ...
نفي الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،ما نشر علي بعض المواقع الالكترونية حول غلق الطريق الدائرى الاقليميي " شبرا- بنها الحر" بسبب حدوث ...
اجري الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة تداعيات سقوط الامطار بالشوارع والميادين ومتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من ...
دفعت محافظة القليوبية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة بنها بمعداتها لشفط وإزالة مياه الأمطار من محطة سكك حديد بنها بالتنسيق مع أجهزة المحطة تزامنا ...
تفقد الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام لمحافظة القليوبية، بتعليمات من الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ الاقليم، قبل قليل نفق سندنهور بمدينة ...
بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بتعليمات من الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم، في شفط مياه الامطار من شوارع المدن، وقام رؤساء المدن بمتابعة ...
مع قدوم فصل الشتاء، تتأهب المحافظات برفع حالة الاستعداد القصوى، حيث تقوم شركات المياه والصرف الصحي، بإجراء إصلاحات لبالوعات الصرف، حتى تكون قادرة ...
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