كيف استعدت شركات المياه والصرف الصحي بالمحافظات لفصل الشتاء؟

الثلاثاء 22-10-2019 12:10 م

مصطفى فرحات

مع قدوم فصل الشتاء، تتأهب المحافظات برفع حالة الاستعداد القصوى، حيث تقوم شركات المياه والصرف الصحي، بإجراء إصلاحات لبالوعات الصرف، حتى تكون قادرة ...