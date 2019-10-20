شوق الممثل الشاب محمد رمضان، جمهوره بنشره صورة من كواليس تصوير الفيديو كليب لأغنيته الجديدة "السلطان" وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير ...
أعلنت منصة WATCHiT الرقمية، عن بدء عرض مسرحية "أهلا رمضان" ابتدءًا من نوفمبر المقبل لأول مرة. مسرحية "أهلا رمضان" يقوم ببطولتها الفنان محمد ...
أعرب الفنان محمد رمضان، عن انتهائه من تصوير أحداث كليباته الغنائية "السلطان"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث ...
شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع، أحداث هامة أبرزها تقديم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، عمرة لوالد ووالدة محمود البنا ...
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