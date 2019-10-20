محمد رمضان يعلن عن انتهائه من أحدث كليباته الغنائية "السلطان"

الجمعة 18-10-2019 07:31 م

هبة أحمد

أعرب الفنان محمد رمضان، عن انتهائه من تصوير أحداث كليباته الغنائية "السلطان"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث ...