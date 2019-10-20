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اسعار الذهب اليوم السبت 16-11-2019 في الإمارات
اسعار الذهب اليوم السبت 16-11-2019 في لبنان
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الأحد 20-10-2019 11:30 م
سمر حسن
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