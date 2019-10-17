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"ميركل": ألمانيا لن تزود تركيا بأي أسلحة وسط هجوم سوريا

الخميس 17-10-2019 09:27 ص
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الجيش الأمريكي ينفذ غارات جوية لتدمير الذخيرة التي خلفها في سوريا

الخميس 17-10-2019 08:27 ص
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منبح.. مفتاح الحملة السورية الشمالية لتركيا والأسد

الأربعاء 16-10-2019 01:08 م
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بنس يلتقي أردوغان لإقناعه بوقف إطلاق النار في سوريا

الأربعاء 16-10-2019 01:00 م
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وزير الخارجية الفنلندي: الوضع في سوريا يعزز دور روسيا في الشرق الأوسط

الأربعاء 16-10-2019 08:26 ص
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الصين تدعو تركيا لوقف "ربيع السلام" في سوريا: عودوا إلى المسار الصحيح

الثلاثاء 15-10-2019 10:07 ص
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"بنس": "ترامب" يدعو "أردوغان" لوقف هجوم سوريا ويرسل وفدا إلى تركيا

الثلاثاء 15-10-2019 08:34 ص
مـحــمد حســــــــــين

الاتحاد الأوروبي يوافق على تنسيق سياسته بشأن مبيعات الأسلحة إلى تركيا

الإثنين 14-10-2019 02:40 م
مـحــمد حســــــــــين
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