أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن برلين لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا في أعقاب عملها في شمال شرق سوريا. وقالت "ميركل"، إنها حثت ...
قال مسؤولون، إن طائرتين مقاتلتين أمريكيتين شنتا غارات جوية مخططة سلفا يوم الاربعاء، لتدمير الذخيرة التي خلفتها القوات الأمريكية عندما غادرت مصنع ...
أصبحت مدينة منبح في شمال سوريا ساحة معركة
رئيسيه في القتال الذي أشعلته عمليه ربيع السلام التركية الأسبوع الماضي، حيث تنافست
مختلف الأطراف على ...
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة
عملية ربيع السلام في شمال شرق سوريا على الرغم من الضغوط الدولية القوية لوقف الهجوم .
وقال أردوغان ...
صرح وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، من حزب الخضر، بأن تحالف الأكراد مع الجيش السوري سيعزز النفوذ الروسي في المنطقة. وقال وزير الخارجية ...
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، على العملية العسكرية التركية الجارية في شمال سوريا، وحث البلاد على وقفها و"العودة إلى المسار ...
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى وقف العملية في شمال سوريا وأمر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس بالتوجه إلى ...
وافق الاتحاد الأوروبي على تنسيق سياسته بشأن مبيعات الأسلحة إلى تركيا وأدان البلاد لقرارها القتال ضد المسلحين الأكراد على الأراضي السورية. كما ...
نعم
55.5326%
لا
27.5474%
لا أهتم
16.92%