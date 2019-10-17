"ميركل": ألمانيا لن تزود تركيا بأي أسلحة وسط هجوم سوريا

الخميس 17-10-2019 09:27 ص

مـحــمد حســــــــــين

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن برلين لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا في أعقاب عملها في شمال شرق سوريا. وقالت "ميركل"، إنها حثت ...