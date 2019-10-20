حقق فيديو المتسابق مصطفى فالح، الذي غنى خلاله موال "عايرتني بالشيب"، للمطرب "ناظم الغزالي"، أكثر من 400 الف مشاهدة في أقل من 6 ساعات، بعد طرح ...
استطاع المتسابق الفلسطيني أمجد الديب ان يشعل حماس أعضاء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بغنائه أغنية "قد الحروف" للفنانة أصالة بأداء مميز، وذلك بعد رفضه ...
استطاع المتسابق المغربي فهد مفتخر، أن يشعل حماس لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" ،وذلك بعد غنائه باللغة الإنجليزية وغنائه للفنانة الراحلة أم كلثوم. وعند ...
استطاع المتسابق مودي جمال، أن يشعل حماس أعضاء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، بغنائه أغنية "يامن هواه أعزه وأذلني"، لعبدالرحمن محمد، حيث أداها بأسلوب ...
قدم المتسابق مصطفى فالح، موال "عايرتني بالشيب"، للمطرب "ناظم الغزالي"، واستطاع إشعال حماس لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس". وحظى "فالح" على إعجاب لجنة ...
استطاعت المتسابقة "شيماء ناجي"، أن تشعل حماس لجنة تحكيم ببرنامج "ذا فويس"، بغنائها لأغنية "مش كل حب" للفنانة الراحلة ذكرى. وحظت "شيماء"، على إعجاب ...
رد الممثل اللبناني وسام حنا، على تغريدة النائب في كتلة لبنان القوي زياد أسود، بتغريدة حملت رسالة شديدة اللهجة. وعلق وسام حنا قائلًا: "وحياة العذراء ...
بدأت الفنانة نانسي عجرم، منذ قليل فقرتها الغنائية بحفل الرياض على هامش فعاليات "حفلات موسم الرياض"، وذلك وسط عدد هائل من الحاضرين. وحرصت نانسي، في ...
شهدت الساعات الماضية تصاعد الأوضاع في لبنان، بعدما خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات عدة بالعاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المدن، احتجاجا على فرض ...
نشرت الفنانه نانسى عجرم، صوره جديده على حسابها الشخصي عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام" ، و بضحكتها الجذابه دائما تظهر في كل ...
أخطأ النجم أحمد السقا في علم لبنان، عندما كتب تغريدة يساند من خلالها لبنان وشعبها في أزمة الحرائق التي اجتاحت أراضيهم في الساعات الماضية، حيث وضع ...
قال الفنان راغب علامة، إنه منذ ولادته يرى في لبنان كوارث ومصائب وأزمات وحروب ونكبات، لافتَا إلى أن بيروت لديها تاريخ سياسي صعب، ورغم ذلك لبنان من ...
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