راغب علامة يفجر مفاجأة ويكشف سبب حرائق لبنان

الأربعاء 16-10-2019 06:58 ص

كساب أحمد

قال الفنان راغب علامة، إنه منذ ولادته يرى في لبنان كوارث ومصائب وأزمات وحروب ونكبات، لافتَا إلى أن بيروت لديها تاريخ سياسي صعب، ورغم ذلك لبنان من ...