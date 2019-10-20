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بعد رفضه لأربع سنوات أمجد ديب يشعل حماس لجنة تحكيم "ذا فويس"

السبت 19-10-2019 11:13 م
هبة أحمد

راغب علامة لفهد مفتخر:"أنا كنت عامل حسابي ما ألفلك لكن انت استفزتني بقوة"

السبت 19-10-2019 11:01 م
هبة أحمد

سميرة سعيد لمودي جمال :"صوتك كله إحساس لكن أنا محددة أصوات معينة لفريقي"

السبت 19-10-2019 10:05 م
هبة أحمد

سميرة سعيد لمصطفي فالح :"صوتك جميل ومتمكن لدرجة إني سرحت ونسيت ألفلك"

السبت 19-10-2019 09:51 م
هبة أحمد

راغب علامة لشيماء ناجي:" صوتك روعة.. لكن انا ليا حسابات فاختيار فريقي"

السبت 19-10-2019 09:39 م
هبة أحمد

وسام حنا عن مظاهرات لبنان: وحياة العذراء والأنبياء سنظل في الشارع

السبت 19-10-2019 04:43 م
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السبت 19-10-2019 01:18 ص
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الجمعة 18-10-2019 03:05 م
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