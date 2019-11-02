محامي شهيد الشهامة لـ البرلمان: "لابد من تعديل سن الحدث في القانون"

السبت 19-10-2019 12:01 ص

هدى عبدالرازق

قال نضال مندور، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، إن الأوراق الرسمية كشهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية للجاني توضح أن سنه أقل من 18 عاما، أي ...