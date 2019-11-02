راجح لم ينته.. قضية جديدة تثير ضجة في المنزلة والضحية طالب
قررت نيابة المنزلة في محافظة الدقهلية، حبس عامل سمك وطالب أطلقا الأعيرة النارية على طالب ثانوية أمام كافيه نت لخلافات سابقة على أولوية المرور بدراجة ...
محامي "البنا" يكشف ما حدث داخل جلسة المحاكمة.. ويؤكد: جلسة نزيهة
كشف عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، تفاصيل جلسة قضية مقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ شهيد الشهامة، والمتهم فيها محمد ...
قضيه راجح اليوم.. المحكمة تحدد "السن الحقيقي" للمتهم الرئيسي في قضية "شهيد الشهامة"
قضيه راجح اليوم، حددت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، اليوم الأحد 27/10/2019، في ثاني جلسات نظر قضية قتل الطالب محمود البنا والمعروفة ...
بعد إثبات سن "راجح".. تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات بمعاقبة الأحداث
بعد إعلان المحكمة صباح اليوم، بعدم تجاوز محمد راجح قاتل محمود البنا السن القانوني وأنه مازال طفل لم يتخط الـ18 عاما "حدث"، طرحت "الفجر"، العديد من ...
بعد قضية راجح.. "الفجر" تنشر.. مجرمون حالفهم الحظ وأفلتوا من حبل المشنقة".. والسبب "تحت السن القانوني"
راجح يحالفه الحظ قبل أن يتم الثامنة عشر من عمره بأيام قليلة صابر.. القتل علي طريقة عبده موتي " وأميرة 10 سنوات اغتصبت وقتلت بجوارها المصحف في ظل ...
خبير قانوني لـ"الفجر": لا يمكن تعديل قانون الطفل.. ومصر ملزمة بتطبيقه
قال المستشار والخبير القانوني حسام الجعفري، تعليقا على إقرار المحكمة بأن قاتل محمود البنا لم يتجاوز الـ18 عاما، بأنه لا يجوز تعديل قوانين الطفل ...
محام لـ"الفجر": العقوبة المتوقعة لـ"راجح" 10 سنين سجن.. والقضاء لا يدار بالسوشيال ميديا
"شهيد الشهامة"، هاشتاج يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإعدام محمد راجح قاتل محمود البنا ضحية الرجولة والمرؤة، والذي لقي مصرعه لدفاعه عن فتاة ...
"قطع الشرايين الموصلة لقلبه".. شهادة "الطب الشرعي" في قضية مقتل محمود البنا
أعلنت لجنة الطب الشرعي بالمنوفية أمام محكمة مقتل محمود البنا "شهيد الشهامة"، أن سبب الوفاة "البنا" هو طعنة في الفخذ اليسرى، مشيرة إلى أن الطعنة في ...
بدء الجلسة الثانية لمحاكمة "راجح" المتهم بقضية "شهيد الشهامة"
دخل الآن المتهمين بقتل "محمود البنا" ابن مركز تلا، إلى غرفة المحاكمة بمحكمة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، لبدء الجلسة الثانية من القضية، وذلك ...
عاجل.. تأجيل محاكمة قتلة محمود البنا إلى 27 أكتوبر
صرح نضال مندور المحامي الموكل في قضية "شهيد الشهامة" عن محمود البنا، بأن القاضي أصدر قراره بتأجيل القضية، مشيرًا إلى أن القاضي لم يحدد بعد موعد ...
محامي "راجح" يكشف سن المتهم بقتل "شهيد الشهامة" (فيديو)
قال محمد الحسيني، المحامي المنسحب، من الدفاع عن الشاب "محمد راجح" الذي قام بقتل "محمود البنا"، والمعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، في محافظة ...
محامي "راجح" ينتصر لـ محمود البنا وينسحب من القضية
أعلن محامي المتهم محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "، عبر عدم حضوره جلسة محاكمته وأنه لن يُدافع عن ...
محامي شهيد الشهامة لـ البرلمان: "لابد من تعديل سن الحدث في القانون"
قال نضال مندور، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، إن الأوراق الرسمية كشهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية للجاني توضح أن سنه أقل من 18 عاما، أي ...
محمود سعد: قضية شهيد الشهامة شائكة ومنظورة أمام القضاء
علق الإعلامي محمود سعد، على قضية قتل الشاب محمود البنا في المنوفية على يد الشاب محمد راجح قائلًا: "قضية شائكة ومنظورة أمام القضاء"، لافتًا إلى أن ...
نائب تلا: "لو محامي شهيد الشهامة أثبت وجود تزوير في سن القاتل هنضربله تعظيم سلام"
قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، إن جريمة مقتل محمود البنا جريمة بشعة، وأحدثت غصة في حلق كل مصري، منوها ...
محمد رمضان يعلن عن انتهائه من أحدث كليباته الغنائية "السلطان"
أعرب الفنان محمد رمضان، عن انتهائه من تصوير أحداث كليباته الغنائية "السلطان"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث ...
إعدام راجح ومترو الأنفاق.. الأكثر تداولا في مصر اليوم الخميس 17 أكتوبر
تصدرت جمل " اعدام رجاح " و" مترو الانفاق " محرك بحث "جوجل" اليوم الخميس 17 أكتوبر في مصر، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل الجمل الأكثر تداولًا في جمهورية ...
ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية عند مستوى 7635.82 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 117.45 نقطة ليقفل عند مستوى 7635.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال. وبلغ عدد ...
بورصة السعودية تغلق تعاملات اليوم عند مستوى 7635.82 نقطة
إختتمت بورصة السعودية تعاملات اليوم علي إرتفاع، حيث أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 117.45 نقطة ليقفل عند مستوى 7635.82 نقطة, ...
وزير العمل يوافق على تأسيس أول جمعية لحماية المستثمرين الأفراد
وافق معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس جمعية حماية المستثمرين الأفراد، التي تعتبر أول جمعية تعنى بحماية ...