هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محللي برنامج الزمالك اليومن حيث أكد أن من لا يحترم تعاقده مع برنامج النادي لن يتواجد في قناة القلعة البيضاء بعد ...
قال رئيس نادي الزمالك، مرتضي منصور، إن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، يُضلل جماهيره، بالحديث عن تحديد موعد مباراة القمة بين القطبين. وتابع منصور خلال ...
أعلنت إدارة النادي الأهلي انتهاء أزمة سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق بعد واقعة هروبه من القلعة الحمراء في مايو 2017 دون إبلاغ النادي . ...
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي،
على التواصل مع محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل الإطمئنان
على اللاعب بعدما أجرى ...
استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى علي تأجيل مباريات بطولة الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019_2020 لما بعد إنتهاء بطولة كأس ...
رفض النادي الأهلي مواجهة نادى الجونة، في لقاء مقرر إقامته غداً الأربعاء علي ملعب الغردقة، وجاء ذاك بعدما قررت إدارة النادي عدم سفر الفريق وعدم خوض ...
إجتمع أمس وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في منزل الأخير، للإطمئنان علي حالته الصحيه وأيضاً لبحث حل أزمة النادي ...
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن كل همه هو اسعاد جماهير الأبيض والارتقاء بالنادي على المستوى الرياضي أو الاداري أو الانشائي. وقال مرتضى منصور ...
عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، جلسة مطولة مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل التشاور حول أزمة مباراة ...
شهدت الكرة المصرية اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر عدة أحداث هامة، يعد أبرزها هو إجتماع وزير الرياضة بمجلس إدارة النادي الأهلي لحل أزمة مباراة ...
حصل "الفجر الرياضي" على تفاصيل جلسة محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في منزل الخطيب وذلك من أجل ...
أصدر النادي الأهلي منذ قليل بياناً رسمياً للكشف عن آخر تفاصيل أزمة مباراة الفريق أمام الجونة والزمالك في القمة والمتعلقة خلال الأيام الاخيرة ...
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