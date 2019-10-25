رئيس الزمالك يعنف عمرو الجنايني.. تعرف على السبب

الجمعة 25-10-2019 02:44 ص

السيد علي

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محللي برنامج الزمالك اليومن حيث أكد أن من لا يحترم تعاقده مع برنامج النادي لن يتواجد في قناة القلعة البيضاء بعد ...