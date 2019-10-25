مصطفى مدبولي يودّع رئيس الوزراء الكويتي بمطار القاهرة

الإثنين 21-10-2019 07:08 م

يحي حلمي

ودّع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة، مساء اليوم الاثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى قام ...