شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية، إذ شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة "الأفريقية- الروسية"، واستقبال الشيخ ...
أجرى الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء
الكويتى، زيارة رسمية لمصر، قد استقبله صباح
اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ...
أثنى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ جابر ...
ودّع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة، مساء اليوم الاثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى قام ...
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