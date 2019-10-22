مسلحون يقمعون المتظاهرين في جنوب لبنان

الأحد 20-10-2019 04:19 م

ترجمة: دينا الشريف

انحرفت الحركات الشعبية في مدينة صور بجنوب لبنان، حيث واجه العشرات من المسلحين، الذين ينتمون إلى "حركة أمل" المتظاهرين من خلال توجيه البنادق إليهم ...