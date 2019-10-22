مستشار للحكومة اللبنانية يكشف حقيقة التعديل الوزاري
أكد مستشار للحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس سيتخذ قرارًا بشأن إمكانية التعديل الحكومي خلال أيام . وعقد الحريري، لقاءات مع ...
الجيش اللبناني يفتح الطرق العامة ويصدر أوامر بمنع قطعها
أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم الثلاثاءـ، فتح الطرق العامة، وأصدر أوامر بمنع قطعها، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها. وتمسك ...
استمرار الاحتجاجات اللبنانية على الرغم من حزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة
في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة، وافقت حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وميزانية 2020 دون ضرائب ...
لليوم السادس على التوالي..المظاهرات تتواصل في لبنان
تمسك المتظاهرون في لبنان برحيل الحكومة الحالية، وأعلنوا رفضهم لحزمة الإصلاحات الطارئة التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات. وأقرت ...
ميقاتي: ما طرحه "الحريري" جيد ولكن العبرة في التنفيذ
قال نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن ما طرحه رئيس وزراء لبنان سعد الحريري جيد ولكن العبرة في التنفيذ على أرض الواقع، مشيًرا إلى أن الثقة بين ...
السنيورة: حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة تعتبر إجراء "جيد"
قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، إن حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة تعتبر إجراء جيدا. وأضاف "السنيورة"، خلال تصريحاته لـ "سكاي ...
التظاهرات في لبنان متواصلة رغم وعود الإصلاحات
تواصل المظاهرات في لبنان بعد إلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة عقب جلسة مجلس الوزراء، أكد فيها إقرار رزمة إصلاحات وموازنة 2020. وأكدت مصادر ...
لبنان يخفض رواتب الوزراء في محاولة لتخفيف غضب المحتجين
من المتوقع أن تخفض الحكومة اللبنانية، أجور الوزراء إلى النصف اليوم الاثنين، ضمن إصلاحات أخرى في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية ونزع فتيل أكبر ...
جمعية المصارف اللبنانية تعلن استمرار إغلاق البنوك غدا
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الاثنين، استمرار إغلاق البنوك غدا، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ويذكر أن أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، ...
الحريري يعلن سلسلة إصلاحات وموازنة عامة
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، الإثنين، إقرار مجلس الوزراء للاجراءات الاصلاحية التي اقترحها على شركائه بالإضافة إلى موازنة العام 2020، بعد خمسة أيام ...
التفاصيل الكاملة لقرارات الحكومة اللبنانية لحل أزمة الاحتجاجات
أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، 17 بنداً تعكس قرارات اقتصادية جريئة، لتهدئة مطالب المحتجين اللبنانيين الذين تصاعدت احتجاجاتهم منذ الخميس ...
أخبار عالمية عاجلة اليوم الاثنين 21/10/2019
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 21 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...
المتظاهرون في لبنان يردون على كلمة الحريري بالمطالبة بإسقاط النظام
قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن المتظاهرين ردوا على كلمة رئيس الوزراء سعد الحريري، بعد إقرار ورقة الإصلاح الاقتصادية، بالمطالبة بإسقاط ...
الحكومة اللبنانية تقر البنود الاصلاحية ومشروع موازنة عام 2020
قال مصدر رسمي لبناني، إن الحكومة أقرت البنود الاصلاحية ومشروع موازنة عام 2020 . وأكد رئيس الوزراء سعد الحريري، أنه لا يوجد أي ضرائب ...
الرئاسة اللبنانية تعلن إقرار الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، إقرار الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية ومناقشة البند الأخير المتعلق بقطاع الكهرباء . وكتب ...
الرئيس اللبناني يدعو إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات الوزراء
قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين: "إن الغضب العام والاحتجاجات التي تجتاح البلاد تظهر "آلام الناس" ولكن اتهام جميع السياسيين بالفساد على ...
لبنان.. إقرار 17 بند من الورقة الإصلاحية
أقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية. وقالت الرئاسة اللبنانية في ...
إغلاق المحال التجارية والمؤسسات التربوية استجابة لدعوة الإضراب العام في لبنان
شهد لبنان، اليوم الإثنين، شلل كامل للحركة في مناطق كثيرة مع إغلاق المحال التجارية والمؤسسات التربوية استجابة لدعوة الإضراب العام ، حسبما ذكرت قناة ...
"سكاي نيوز": "ورقة الإصلاحات" تتسبب بخلافات داخل الحكومة اللبنانية
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الإثنين، بأن خلافات نشبت داخل الحكومة اللبنانية بشأن الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري، ...
"تصريح من ترامب بشأن سوريا" الأبرز.. 4 أشياء حدثت وأنت نائم
شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ "ترامب" يؤيد إبقاء 200 من القوات الخاصة ...
رئيس أكبر بنك في لبنان: الحكومة قادرة على حل الأزمة الاقتصادية
أبدى أكبر مسؤول في "بلوم بنك"، الذي يعد أكبر بنك في لبنان من حيث الأصول، تفاؤله حتى في ظل الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ أيام احتجاجا على تردي ...
الحكومة اللبنانية تسارع للرد على الاحتجاجات الجماهيرية
أغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية في جميع أنحاء لبنان قبل اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي في البلاد. في صباح اليوم ...
محلل لبناني يصدم المشاهدين بشأن خطة إصلاح الحريري (فيديو)
قال المحلل السياسي اللبناني، فادي عاكوم، إن خطة الإصلاح التي طرحها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، لن تحقق النتيجة المرجوة منها، ولن تنجح كما هو ...
عمرو أديب: الاثنين يوم مهم ومفصلي في لبنان (فيديو)
طالب الإعلامي عمرو أديب، مشاهديه بمتابعة أخبار المظاهرات في لبنان، الاثنين، لأنه يوم مفصلي، لأنه سوف تنتهي المهلة التي وضعها رئيس الوزراء سعد ...
تظاهر لبنانيين في باريس دعما لاحتجاجات بيروت
تظاهر مئات من اللبنانيين الفرنسيين، الأحد، في باريس؛ دعما لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ 4 أيام ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ...
الحريري يوافق على حزمة إصلاحات لحل الأزمة
قالت مصادر رسمية لـ”رويترز” إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وافق على مجموعة من الإصلاحات مع شركاء الحكومة لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي ...
السفارة في بيروت تعلن إجلاء 132 مواطنا من لبنان اليوم
غادر 132 مواطن ومواطنة سعودية حتى اليوم، من مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك وفقا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ. وجاءت على النحو التالي: 59 مسافرًا على ...
الحريري يدعو الحكومة اللبنانية إلى اجتماع طارئ
أفادت مصادر وزارية في لبنان، اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية طارئة، غداً الإثنين، لإقرار ورقة للإصلاح ...
المتظاهرون اللبنانيون يردون على "الورقة الإصلاحية" للحريري
أبدى المتظاهرون في لبنان، اليوم الأحد، برأيهم على مسودة الورقة الإصلاحية لرئيس الوزراء سعد الحريري، بشأن السعي لتهدئة الاحتجاجات العارمة، التي ...
مسلحون يقمعون المتظاهرين في جنوب لبنان
انحرفت الحركات الشعبية في مدينة صور بجنوب لبنان، حيث واجه العشرات من المسلحين، الذين ينتمون إلى "حركة أمل" المتظاهرين من خلال توجيه البنادق إليهم ...