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المزيد حول رئيس الوزراء سعد الحريري

مستشار للحكومة اللبنانية يكشف حقيقة التعديل الوزاري

الثلاثاء 22-10-2019 11:45 ص
وكالات

الجيش اللبناني يفتح الطرق العامة ويصدر أوامر بمنع قطعها

الثلاثاء 22-10-2019 08:53 ص
وكالات

استمرار الاحتجاجات اللبنانية على الرغم من حزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة

الثلاثاء 22-10-2019 08:05 ص
ترجمة: منار طارق

لليوم السادس على التوالي..المظاهرات تتواصل في لبنان

الثلاثاء 22-10-2019 08:02 ص
وكالات

ميقاتي: ما طرحه "الحريري" جيد ولكن العبرة في التنفيذ

الإثنين 21-10-2019 08:53 م
داليا الحسين

السنيورة: حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة تعتبر إجراء "جيد"

الإثنين 21-10-2019 08:53 م
أسماء العزب

التظاهرات في لبنان متواصلة رغم وعود الإصلاحات

الإثنين 21-10-2019 07:39 م
وكالات

لبنان يخفض رواتب الوزراء في محاولة لتخفيف غضب المحتجين

الإثنين 21-10-2019 04:52 م
ترجمة: دينا الشريف

جمعية المصارف اللبنانية تعلن استمرار إغلاق البنوك غدا

الإثنين 21-10-2019 04:46 م
أسماء العزب

الحريري يعلن سلسلة إصلاحات وموازنة عامة

الإثنين 21-10-2019 04:20 م
وكالات

التفاصيل الكاملة لقرارات الحكومة اللبنانية لحل أزمة الاحتجاجات

الإثنين 21-10-2019 03:25 م
وكالات

أخبار عالمية عاجلة اليوم الاثنين 21/10/2019

الإثنين 21-10-2019 03:15 م
الفجر

المتظاهرون في لبنان يردون على كلمة الحريري بالمطالبة بإسقاط النظام

الإثنين 21-10-2019 03:10 م
وكالات

الحكومة اللبنانية تقر البنود الاصلاحية ومشروع موازنة عام 2020

الإثنين 21-10-2019 02:51 م

الرئاسة اللبنانية تعلن إقرار الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية

الإثنين 21-10-2019 02:00 م
وكالات

الرئيس اللبناني يدعو إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات الوزراء

الإثنين 21-10-2019 01:32 م
ترجمة: دينا الشريف

لبنان.. إقرار 17 بند من الورقة الإصلاحية

الإثنين 21-10-2019 01:13 م
وكالات

إغلاق المحال التجارية والمؤسسات التربوية استجابة لدعوة الإضراب العام في لبنان

الإثنين 21-10-2019 12:41 م
وكالات

"سكاي نيوز": "ورقة الإصلاحات" تتسبب بخلافات داخل الحكومة اللبنانية

الإثنين 21-10-2019 10:36 ص
وكالات

"تصريح من ترامب بشأن سوريا" الأبرز.. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

الإثنين 21-10-2019 10:28 ص
الفجر

رئيس أكبر بنك في لبنان: الحكومة قادرة على حل الأزمة الاقتصادية

الإثنين 21-10-2019 10:13 ص
وكالات

الحكومة اللبنانية تسارع للرد على الاحتجاجات الجماهيرية

الإثنين 21-10-2019 09:43 ص
ترجمة: منار طارق

محلل لبناني يصدم المشاهدين بشأن خطة إصلاح الحريري (فيديو)

الإثنين 21-10-2019 04:35 ص
نعيم يوسف

عمرو أديب: الاثنين يوم مهم ومفصلي في لبنان (فيديو)

الإثنين 21-10-2019 01:35 ص
نعيم يوسف

تظاهر لبنانيين في باريس دعما لاحتجاجات بيروت

الأحد 20-10-2019 09:19 م
وكالات

الحريري يوافق على حزمة إصلاحات لحل الأزمة

الأحد 20-10-2019 08:28 م
أحمد ثابت

السفارة في بيروت تعلن إجلاء 132 مواطنا من لبنان اليوم

الأحد 20-10-2019 07:39 م
الفجر السعودي

الحريري يدعو الحكومة اللبنانية إلى اجتماع طارئ

الأحد 20-10-2019 06:44 م
الفجر السعودي

المتظاهرون اللبنانيون يردون على "الورقة الإصلاحية" للحريري

الأحد 20-10-2019 06:19 م
وكالات

مسلحون يقمعون المتظاهرين في جنوب لبنان

الأحد 20-10-2019 04:19 م
ترجمة: دينا الشريف
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