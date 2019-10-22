صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن أن يصل حجم إمدادات الأسلحة الروسية إلى البلدان الأفريقية إلى 40٪ من الصادرات الروسية. ...
يبحث المجلس التصديري للصناعات الطبية التعاون مع عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة من 27 إلي 29 أكتوبر الجاري، من خلال مؤتمر بعثة المشترين بحضور ...
عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مُباحثات مُوسعة ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس ...
قال الدكتور أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لكنولوجيا المعلومات، إنهم استخدموا الأساليب العلمية في إدراة حملة "100 مليون صحة"، لعلاج مرض "فيروس ...
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول الوظائف والتحول الاقتصادى فى الأسواق الناشئة، على هامش الاجتماعات السنوية ...
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