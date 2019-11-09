اندلاع مهاجمات بين قوات الجيش السوري والتركي برأس العين
اندلعت مهاجمات بين قوات الجيش السوري وقوات تركية شمال سوريا، اليوم السبت، في قرية أم الشفاء، بالقرب من بلدة رأس العين. وغزت تركيا شمال شرقي ...
عودة الأهالي السورية إلى مدينة "رأس العين" بعد دخول الجيش
بدأ أهالي ريف مدينة رأس العين السورية على الحدود التركية، مساء اليوم الثلاثاء، في العودة إلى بيوتهم عقب دخول قوات الجيش السوري إلى المنطقة. وبحسب ...
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 30/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...
القوات السورية تعلن وصولها إلى حدود تركيا بريف رأس العين
أعلن الجيش السوري، مساء اليوم الأحد، أن وحداته العسكرية وصلت إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي، بعد دخولها عشرات القرى ...
الجيش السوري يدخل بلدة بـ"رأس العين" تزامناً مع محاولات اقتحام الجيش التركي لها
وصلت وحدة من الجيش العربي السوري، مساء اليوم السبت، إلى الأطراف الجنوبي لبلدة أبو راسين (30 كم) جنوب شرق رأس العين، و(13 كم) جنوب الحدود السورية ...
"قسد": تركيا لم تلتزم بوقف النار بعد سحب قواتنا من رأس العين
صرح مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الأحد، "سحبنا كامل قواتنا من رأس العين السورية"، مشيرا إلى أن تركيا لم تلتزم باتفاق ...
عاجل... "قسد" تؤكد استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية
أكد ريدور خليل، الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، على استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية، حسب ما أفادت فضائية سكاي ...
انسحاب كافة عناصر "قسد" من مدينة رأس العين السورية
صرح مراسل في بلدة الحسكة السورية، اليوم الأحد، أن كافة عناصر تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، انسحبت من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا ...
الدفاع التركية تنفي اتهامها بعرقلة خروج مقاتلي "قسد" من رأس العين
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم السبت، نفيها للاتهامات الموجهة لها من "قوات سوريا الديمقراطية" بعرقلة انسحاب مقاتليها من مدينة رأس العين في ...
عاجل... سانا: الجيش التركي يسيطر على قريتين بريف رأس العين
صرحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم السبت، أن الجيش التركي والقوات المساندة له سيطروا على قرية أم العصافير بريف رأس العين، شمال غرب ...
تركيا تتهم الأكراد بانتهاك وقف إطلاق النار في سوريا
اتهمت تركيا، اليوم السبت، القوات الكردية بانتهاك اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا، إذا انسحبت ...
تركيا: إعادة اعتقال 41 من أعضاء داعش المشتبه بهم في سوريا
قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 41 شخصًا مشتبه بهم من تنظيم داعش الإرهابي، قد أعيد القبض عليهم بعد فرارهم من معسكر اعتقال في وقت سابق من ...
بعد الاتفاق الأمريكي التركي.. "أردوغان" يواصل الانتهاكات في سوريا
رغم الاتفاق الأمريكي التركي بشأن تعلق أنقره هجومها في شمال سوريا لـ5 أيام، فيما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب ...
أمريكا تطلب التزام "الهدنة" وتشدد على الانسحاب من شمالي سوريا
طالبت أمريكا، اليوم السبت، الأتراك والأكراد بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سوريا، فيما أكدت على استمرار انسحاب القوات الأمريكية من ...
البنتاجون يكشف عن موقفه اتجاه المشاركة في المنطقة الآمنة بسوريا
أعلن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل انسحابها من شمال سوريا، ولن يساعد أي جندي أمريكي في ...
رفع العلم السوري على حدود تركيا عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب
رفع حرس الحدود السوري، مساء اليوم الجمعة، العلم السوري على الحدود مع تركيا، وذلك عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب (كوباني). وقال مقاتل كردي: ...
تركيا تخرق الهدنة وتقصف شمال سوريا مجدداً
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك هناك 14 مدنياً قتلوا جراء قصف القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في ...
مقتل وإصابة العشرات جراء "نبع السلام" التركي عند ملاحقته بالمدنيين الفارين من "رأس العين"
استهداف الطيران الحربي التركي، اليوم الجمعة، قوافل نازحين مدنيين أثناء هربهم من المعارك المستمرة في مناطق مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، و قتل ...
"حرائق وتظاهرات في لبنان ".. العالم × أسبوع
شهد الأسبوع المنصرم، عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، أبرزها اندلاع حرائق في لبنان، أعقابها احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية على خلفية أزمة ...
"ترامب يدهس أردوغان".. ردود أفعال واسعة على الاتفاق الأمريكي التركي بشأن سوريا
"مالوش وعد ولا عهد" هكذا يمكن أن نسمي الديكتاتور التركي"رجب طيب أردوغان"، الذي نقد عهده بوقف إطلاق النيران في سوريا بعد عدة ساعات من الاتفاق ...
"تركيا تخرق اتفاق شمال سوريا" الأبرز.. 5 أشياء حدثت وأنت نائم
شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها تفقد اللواء علاء متولى، مساعد الوزير مدير ...
عاجل... العربية: تركيا تنتهك وقف إطلاق النار وتقصف بلدة سورية
هناك أنباء تناقلت منذ قليل، تفيد بتعرض بلدة رأس العين شمال سوريا، للقصف رغم إعلان وقف النار، حسب ما تنقلته قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها. هذا ...
عاجل... الرئيس الأمريكي يعلق دعوته الى أردوغان في انتظار ما ستسفر عنه محادثات أنقرة
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن البيت الأبيض قال: ترامب يعلق دعوته الى أردوغان في انتظار ما ستسفر عنه محادثات ...
وزير الخارجية الروسية ونظيره الإيراني مستعدتان لتسهيل إجراء حوار بين تركيا وسوريا
أعرب سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الخميس، عن استعدادهما لتسهيل إجراء حوار بين تركيا وسوريا. ...
عاجل... رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات أشد على تركيا
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن جيرزي بوزيك، رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات أشد على تركيا. وأوضح رئيس ...
المرصد السوري ينفي سيطرة النظام على السجون ومقرات الشرطة التابعة لقسد
أعلن المرصد السوري، اليوم الخميس، أنه لا صحة لسيطرة قوات النظام على السجون ومقرات الشرطة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حسبما ذكرت قناة ...
الإدارة الذاتية الكردية: تركيا تستخدم أسلحة حارقة في سوريا
أصدرت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، اليوم الخميس، بيانًا اتهمت فيه القوات التركية باستخدام أسلحة محرمة دولياً في هجومها على مدينة رأس العين ...
وزير خارجية العراق يعلق على التوغل التركي في سوريا
علق وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، على توغل تركيا في سوريا وتداعيات تسلل عناصر داعش إلى العراق. وقال الحكيم، مؤتمر صحفي مشترك ...
الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في محافظة الحسكة
أسقط الجيش السوري، طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في محافظة الحسكة، بشمال شرقي سوريا، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية. وقالت ...
هذا ما حققه الجيش السوري على وقع العملية العسكرية التركية
ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن الجيش السوري دخل مدينة عين العرب كوباني بموجب اتفاق مع الأكراد رعته روسيا، مستغلا التغيرات الميدانية التي أحدثتها ...