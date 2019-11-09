تركيا: إعادة اعتقال 41 من أعضاء داعش المشتبه بهم في سوريا

السبت 19-10-2019 02:28 م

ترجمة: دينا الشريف

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 41 شخصًا مشتبه بهم من تنظيم داعش الإرهابي، قد أعيد القبض عليهم بعد فرارهم من معسكر اعتقال في وقت سابق من ...