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المزيد حول رأس العين

اندلاع مهاجمات بين قوات الجيش السوري والتركي برأس العين

السبت 09-11-2019 08:36 م
وكالات

عودة الأهالي السورية إلى مدينة "رأس العين" بعد دخول الجيش

الثلاثاء 05-11-2019 11:02 م
وكالات

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 30-10-2019 08:11 م
الفجر

القوات السورية تعلن وصولها إلى حدود تركيا بريف رأس العين

الأحد 27-10-2019 05:47 م
وكالات

الجيش السوري يدخل بلدة بـ"رأس العين" تزامناً مع محاولات اقتحام الجيش التركي لها

السبت 26-10-2019 09:21 م
وكالات

"قسد": تركيا لم تلتزم بوقف النار بعد سحب قواتنا من رأس العين

الأحد 20-10-2019 08:59 م
وكالات

عاجل... "قسد" تؤكد استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية

الأحد 20-10-2019 05:19 م

انسحاب كافة عناصر "قسد" من مدينة رأس العين السورية

الأحد 20-10-2019 04:41 م
وكالات

الدفاع التركية تنفي اتهامها بعرقلة خروج مقاتلي "قسد" من رأس العين

السبت 19-10-2019 11:33 م
وكالات

عاجل... سانا: الجيش التركي يسيطر على قريتين بريف رأس العين

السبت 19-10-2019 08:18 م
حلمي رمضان

تركيا تتهم الأكراد بانتهاك وقف إطلاق النار في سوريا

السبت 19-10-2019 05:24 م
ترجمة: دينا الشريف

تركيا: إعادة اعتقال 41 من أعضاء داعش المشتبه بهم في سوريا

السبت 19-10-2019 02:28 م
ترجمة: دينا الشريف

بعد الاتفاق الأمريكي التركي.. "أردوغان" يواصل الانتهاكات في سوريا

السبت 19-10-2019 01:08 م
ياسمين مبروك

أمريكا تطلب التزام "الهدنة" وتشدد على الانسحاب من شمالي سوريا

السبت 19-10-2019 08:37 ص
وكالات

البنتاجون يكشف عن موقفه اتجاه المشاركة في المنطقة الآمنة بسوريا

الجمعة 18-10-2019 09:01 م
وكالات

رفع العلم السوري على حدود تركيا عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب

الجمعة 18-10-2019 07:25 م

تركيا تخرق الهدنة وتقصف شمال سوريا مجدداً

الجمعة 18-10-2019 06:24 م
وكالات

مقتل وإصابة العشرات جراء "نبع السلام" التركي عند ملاحقته بالمدنيين الفارين من "رأس العين"

الجمعة 18-10-2019 04:03 م
وكالات

"حرائق وتظاهرات في لبنان ".. العالم × أسبوع

الجمعة 18-10-2019 03:14 م
رشا المنسي

"ترامب يدهس أردوغان".. ردود أفعال واسعة على الاتفاق الأمريكي التركي بشأن سوريا

الجمعة 18-10-2019 01:11 م
سارة وحيد

"تركيا تخرق اتفاق شمال سوريا" الأبرز.. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

الجمعة 18-10-2019 10:40 ص
رشا المنسي

عاجل... العربية: تركيا تنتهك وقف إطلاق النار وتقصف بلدة سورية

الخميس 17-10-2019 09:50 م
وكالات

عاجل... الرئيس الأمريكي يعلق دعوته الى أردوغان في انتظار ما ستسفر عنه محادثات أنقرة

الخميس 17-10-2019 07:18 م
وكالات

وزير الخارجية الروسية ونظيره الإيراني مستعدتان لتسهيل إجراء حوار بين تركيا وسوريا

الخميس 17-10-2019 06:15 م
وكالات

عاجل... رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات أشد على تركيا

الخميس 17-10-2019 04:55 م
وكالات

المرصد السوري ينفي سيطرة النظام على السجون ومقرات الشرطة التابعة لقسد

الخميس 17-10-2019 11:36 ص
وكالات

الإدارة الذاتية الكردية: تركيا تستخدم أسلحة حارقة في سوريا

الخميس 17-10-2019 11:19 ص
وكالات

وزير خارجية العراق يعلق على التوغل التركي في سوريا

الخميس 17-10-2019 10:54 ص
وكالات

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في محافظة الحسكة

الخميس 17-10-2019 09:07 ص
وكالات

هذا ما حققه الجيش السوري على وقع العملية العسكرية التركية

الخميس 17-10-2019 09:04 ص
وكالات
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