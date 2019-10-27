موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد 27/10/2019 في الكونفدرالية الإفريقية

الأحد 27-10-2019 01:39 ص

محمد جمال

يستضيف ملعب السلام بتنزانيا، مباراة قوية، تنتظرها الجماهير المصرية عندنا يحل نادي بيراميدز المصري، ضيف علي فريق يانج أفريكانز التنزانى، ضمن مباريات ...