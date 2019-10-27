يستضيف ملعب السلام بتنزانيا، مباراة قوية، تنتظرها الجماهير المصرية عندنا يحل نادي بيراميدز المصري، ضيف علي فريق يانج أفريكانز التنزانى، ضمن مباريات ...
يستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى لإنطلاق المعسكر القادم، والمقرر إنطلاقه يوم 28 أكتوبر الجاري، إستعداداً لمواجهة منتخبي كينيا وجزر ...
مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق الزمالك مع فريق جينيراسيون فوت السنغالي والتي ستقام اليوم الخميس 24 أكتوبر على ملعب السلام الدولي في إطار منافسات ...
أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة لاعبيه التي تغادر صباح الخميس في طريقها إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في ذهاب دور ...
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