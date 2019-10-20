موعد مباراة الوحدة والاتحاد في الدوري السعودي

السبت 19-10-2019 12:47 ص

أميرة فطيم

يستضيف فريق الوحدة نظيره الاتحاد، اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، على ملعب الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة ...