بدأ نادي الهلال إستعداداته وتدريباته لمباراة السد القطري والتي تقام في إياب دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2019، وذلك في ...
هدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ناديي الهلال والنصر السعوديين، بالإقصاء من المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا، بالنسخة المقبلة. ويأتي تهديد الاتحاد ...
كشف نادي الهلال السعودي عن بدء طرح تذاكر مباراته أمام السد القطري، في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت مكة الكرمة، على ملعب "جامعة الملك سعود" ...
كشف الدولي المغربي مروان دا كوستا مدافع الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد، عن مفاجأت مدوية بشأن قرارات المدرب التشيلي لويس سييرا، والذي تمت إقالته ...
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر اليوم 20-10-2019 في الدوري الانجليزي، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم ضد مانشستر ...
أشارت تقارير صحفية إلى تحرك إدارة ناد اتحاد جدة السعتودي للبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للتشيلي لويس ...
كشف نادي الهلال السعودي برئاسة الأستاذ فهد بن ناصر عن بدء طرح تذاكر مواجهة الهلال والسد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي من المقرر أن يقام ...
كشف تقارير صحفية عن عزم إدارة نادي الاتحاد، اقالة لويس سييرا المدير الفني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي؛ وذلك عقب الهزيمة أمام الوحدة ...
يستضيف فريق الوحدة نظيره الاتحاد، اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، على ملعب الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة ...
انتهت منذ قليل أحداث مباراة الهلال السعودي ونظيره ضمك، والذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري وكأس الأمير ...
كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حقيقة حصولها على القوائم المالية لنادي الهلال؛ الخاصة بتقييم الوضع المالي للهلال، خلال فترة رئاسة سامي الجابر ...
اقتربت بطولة دوري أبطال آسيا على الانتهاء هذا الموسم، حيث ستجرى في الاسبوع المقبل إياب المباراة النصف نهائية، وتشهد البطولة هذا الموسم منافسة شرسة ...
تحدث الإعلامي والناقد الرياضي، ضيف الله الصقر، عن هدف سالم الدوسري لاعب الهلال، والذي سجله في شباك النصر، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين الموسم ...
يعيش نادي النصر السعودي أوقات صعبة في هذه الفترة، خاصة بعد تراجع أداء الفريق ونتائجه عقب الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم من دور ربع ...
نعم
55.5208%
لا
27.563%
لا أهتم
16.9162%