دعاء الرياح والرعد والمطر في الشتاء

الجمعة 25-10-2019 08:44 م

محمود الجلاد

دعاء الرياح، كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ...