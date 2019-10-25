دعاء الرياح، كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ...
دعاء الرعد.. هناك العديد من الأدعية النبوية الصحيحة حول ظاهرتي الرعد والبرق، حيث جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الرعد ملك من الملائكة موكل ...
شهدت محافظات جمهورية مصر العربية، طقس مضطرب، حيث يستمر سقوط الأمطار الرعدية لليوم الثاني على كافة أنحاء البلاد ليمتدد إلى القاهرة، لذلك بحث ...
دعاء الرعد.. أفضل أدعية الرسول عند المطر والرعد والبرق
نعم
55.5025%
لا
27.5727%
لا أهتم
16.9248%