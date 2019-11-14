تغيرات مناخية طارئة تضرب مصر.. وخبير: "مشكلة كبيرة جدا" (فيديو)

الثلاثاء 15-10-2019 08:13 م

كساب أحمد

قال الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية، إن الشتاء منذ 30 عامًا كان يبدأ في مصر، بعد فصل الخريف مباشرةً في الـ20 من شهر سبتمبر، معقبًا: "بعد ...