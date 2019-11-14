قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ما زالت قائمة، وهى أمطار من ...
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر هي الظاهرة الأكثر ...
تنشر بوابة الفجر، حالة الطقس والأرصاد الجوية، وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس آخر أيام الأسبوع، وفقا لما أعلن عنه خبراء هيئة الأرصاد ...
قال الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية، إن الشتاء منذ 30 عامًا كان يبدأ في مصر، بعد فصل الخريف مباشرةً في الـ20 من شهر سبتمبر، معقبًا: "بعد ...
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019، حيث توقع خبراء " الأرصاد " أن طقس الغد معتدل على ...
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