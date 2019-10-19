الصلاة بالحذاء سؤال يقع على ذهن الكثيرين من المصليين حال وجودهم في أماكن عمل أو سفر، ولا يدرك ماذا يفعل، ويقف حائرًا خاصة لو أن هناك صعوبة حال خلع ...
رقية جمال - هدى عبد الرازق - نعيم يوسف تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها. ...
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا تعتبر جُزءٌ مِن المَهرِ ...
ورد سؤالًا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، جاء خلاله: "ما حكم هجر الزوج لزوجته أكثر من 17 ...
ورد سؤالًا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، جاء خلاله: "ما حكم الشرع في القروض من البنوك هل ...
أطلقت وحدة الدراسات الاستراتيجية التابعة لدار الإفتاء المصرية أول محرك بحثي خاص يعنى بجمع الفتاوى وأرشفتها، معتمدًا على خدمات التحول الرقمي والذكاء ...
قال الدكتور خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء، هو مشاركة جادة من دار الإفتاء المصرية، والأمانة ...
يختتم اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء بمشاركة وفود من 85 دولة على مستوى العالم، لمناقشة "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي". حيث عقد على ...
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