هل يجوز الصلاة بالحذاء

السبت 19-10-2019 11:27 ص

محمود الجلاد

الصلاة بالحذاء سؤال يقع على ذهن الكثيرين من المصليين حال وجودهم في أماكن عمل أو سفر، ولا يدرك ماذا يفعل، ويقف حائرًا خاصة لو أن هناك صعوبة حال خلع ...