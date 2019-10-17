لخريجي الجامعات.. تعرف على شروط الالتحاق بالكلية الحربية والبحرية

الخميس 17-10-2019 12:14 ص

أمنية فوزي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق اليوم على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من ...