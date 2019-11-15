العناني: لن نزيل لفائف مومياوات العساسيف وبدأنا فحصها بالأشعة
قال الدكتور خالد العناني وزير الأثار، إننا لن نزيل اللفائف عن مومياوات خبيئة العساسيف وأن كل الفحوصات عليها ستتم من خلال الأشعة. وأضاف الوزير أنه ...
وزير الآثار يفتتح المعرض المؤقت لخبيئة العساسيف بمتحف التحرير
افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، المعرض المؤقت لخبيئة العساسيف في المتحف المصري بالتحرير، بالقاعة 43 بالدور الثاني بالمتحف. جاء ذلك على هامش ...
نكشف عن مكان وموعد العرض المؤقت لتوابيت خبيئة العساسيف (خلال أيام)
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأثار عن أول مكان سوف يتم فيه عرض توابيت خبيئة العساسيف للجمهور، حيث سيتم عرض عدد من التوابيت بشكل مؤقت في متحف التحرير لحين ...
"وسادات هوائية وتكنولوجيا يابانية".. ننشر احتياطات نقل خبيئة العساسيف من الأقصر للقاهرة
قال الدكتور عيسي زيدان مدير الشؤون التنفيذية لترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير، إن عملية نقل توابيت خبيئة العساسيف بدأت أمس ووصلت التوابيت إلى المتحف ...
رئيس السياحة بالأقصر: عودة السياحة الثقافية تدين بالولاء للاكتشافات الأثرية الجديدة (فيديو)
قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إن مجموعة الاكتشافات الرائعة التي أتمتها وزارة الآثار خلال الفترة السابقة آخرها كشف خبيئة ...
الأعلى للآثار: البعثة المصرية أصبحت رقم 1 بين 250 بعثة أجنبية
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن البعثة المصرية والتي اكتشف خبيئة العساسيف في القرنة بالأقصر، أصبحت رقم 1 بين 250 أجنبية ...
الآثار: كارتر مزق مومياء توت عنخ آمون.. ولن نكرر الخطأ
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن هوارد كارتر مكتشف قبر الملك توت عنخ آمون ارتكب خطأ كبيرا مع مومياء الملك حيث قام بفك ...
أسرار جديدة عن خبيئة العساسيف في الأقصر
أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أن الاكتشاف الأثري "خبيئة العساسيف" بالأقصر تم اكتشافه عن طريق بعثة مصرية خالصة، مشيرًا ...
وزيري: خبيئة العساسيف ليست الأولي.. وسبقها اكتشاف عام 1891
كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن خبيئة العساسيف بوضعها الذي اكتشفت عليه ليست الأولى التي يخفيها المصري القديم بهذا الشكل ...
"الفجر" تحاور وزير الآثار حول أهم اكتشافات القرن "خبيئة العساسيف" (صور)
خبيئة العساسيف، وهي الكشف الأضخم الذي حققته بعثة المجلس الأعلى للآثار في منطقة جبانة العساسيف، وهي جبانة ضخمة تقع بمنطقة القرنة بالبر الغربي لمدينة ...
"الصعيدي" يكشف جهود البعثات المصرية للكشف عن الآثار
قال محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن الدولة حاليا مهتمة جدا بمجال الآثار، والاكتشافات الآثرية، لأنها هي القوى ...
"خبيئة العساسيف".. عن كشف تصدر الصحف العالمية: "الأضخم خلال الأعوام الماضية"
تصدر خبر الكشف عن خبيئة العساسيف، والذي أعلن عنه وزير الآثار الدكتور خالد العناني أمس السبت، في مؤتمر صحفي عالمي بالأقصر، الصفحات الأولى لصحف ووكالات ...
الليلة برنامج مصر النهاردة.. نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية
يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، قراءة تحليلية لأهمية الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الولايات ...
أمين عام "الأثار" يكشف شيئا يحدث لأول مرة في "خبيئة العساسيف"
قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن كلمة "خبيئة" تعني "حاجة مسخبية"، لافتا إلى أن قدماء المصريين في نهاية الأسرة الـ22 ...
زاهي حواس: 70% من الآثار المصرية ما زالت تحت الأرض (فيديو)
قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن الاكتشافات الأثرية المتتالية للدولة المصرية تؤكد أن بلادنا بخير، وأن القيادة السياسية والشعب المصري يهتمون ...
الاكتشاف الأهم.. "الآثار" تزف بشرى سارة للمصريين (فيديو)
أعلن الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف أثري جديد بالقرب من منطقة الأهرامات، واصفًا الاكتشاف الأثري بأنه الأهم. وقال ...
العناني: فخور بالعمل مع زملائي أصحاب الكشف الكبير (فيديو)
قال الدكتور خالد العناني وزير الأثار، إن على مصر كلها أن تفخر بأبنائها الأثريين الذين سجلوا كشفًا جديدًا يدخل في إطار الكشوف التاريخية، حيث تم الكشف ...
تعليق "زاهي حواس" على كشف خبيئة العساسيف بالأقصر
قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، إننا أمام أحد أهم الاكتشافات الأثرية، حيث أن 30 تابوتًا في خبيئة واحدة ولأول مرة بأيدي مصرية. وأكد حواس ...
تعرف على مكان عرض توابيت خبيئة العساسيف بعد الكشف عنها
كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن مصير التوابيت التي تم العثور عليها في خبيئة جبانة العساسيف بالأقصر. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده ...
شاهد.. لحظة فتح أول تابوت من خبيئة العساسيف عمره 3000 سنة
وجه الدكتور خالد العناني وزير الأثار بفتح أول تابوت من توابيت خبيئة العساسيف أمام كاميرات الإعلام، حيث قام المرممين برفع غطاء التابوت لأول مرة منذ ...
وزير الآثار يكشف عن سر ازدياد الكشوفات الجديدة في مصر
قال الدكتور خالد العناني وزير الأثار، إن السبب في ازدياد الكشوفات الأثرية وهو السؤال الذي يتردد كثيرًا سواء محليًا أو عالميًا هو الدعم الغير مسبوق ...
وزيري يكشف سر خبيئة العساسيف "30 تابوتا جديدا"
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن سبب وجود هذه التوابيت بهذا الشكل هو أنه في الأسرة 21 و22 كثرت سرقة المقابر مما دفع ...
وزيري يعلن عن كشف 30 تابوتا أثريا جديدا في "خبيئة العساسيف"
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار إنه في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي واهتمام الدولة الغير ...
مدير آثار المتحف الكبير يكشف تفاصيل عن توابيت خبيئة العساسيف
قال الطيب عباس مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن توابيت خبيئة العساسيف وصلت إلى 30 تابوتًا منهما تابوتين لأطفال، وأشار إلى أنها تنتمي ...