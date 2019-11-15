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العناني: لن نزيل لفائف مومياوات العساسيف وبدأنا فحصها بالأشعة

الجمعة 15-11-2019 09:39 م
حسام زيدان

وزير الآثار يفتتح المعرض المؤقت لخبيئة العساسيف بمتحف التحرير

الجمعة 15-11-2019 07:54 م
حسام زيدان

نكشف عن مكان وموعد العرض المؤقت لتوابيت خبيئة العساسيف (خلال أيام)

الثلاثاء 12-11-2019 04:25 ص
حسام زيدان

"وسادات هوائية وتكنولوجيا يابانية".. ننشر احتياطات نقل خبيئة العساسيف من الأقصر للقاهرة

الإثنين 11-11-2019 10:35 ص
حسام زيدان

رئيس السياحة بالأقصر: عودة السياحة الثقافية تدين بالولاء للاكتشافات الأثرية الجديدة (فيديو)

الثلاثاء 05-11-2019 12:38 ص
حسام زيدان

الأعلى للآثار: البعثة المصرية أصبحت رقم 1 بين 250 بعثة أجنبية

الجمعة 25-10-2019 10:44 م
حسام زيدان

الآثار: كارتر مزق مومياء توت عنخ آمون.. ولن نكرر الخطأ

الجمعة 25-10-2019 10:17 م
حسام زيدان

أسرار جديدة عن خبيئة العساسيف في الأقصر

الجمعة 25-10-2019 10:06 م
داليا الحسين

وزيري: خبيئة العساسيف ليست الأولي.. وسبقها اكتشاف عام 1891

الجمعة 25-10-2019 10:03 م
حسام زيدان

"الفجر" تحاور وزير الآثار حول أهم اكتشافات القرن "خبيئة العساسيف" (صور)

الإثنين 21-10-2019 11:50 ص
حسام زيدان

"الصعيدي" يكشف جهود البعثات المصرية للكشف عن الآثار

الإثنين 21-10-2019 04:55 ص
نعيم يوسف

"خبيئة العساسيف".. عن كشف تصدر الصحف العالمية: "الأضخم خلال الأعوام الماضية"

الأحد 20-10-2019 02:47 م
حسام زيدان

الليلة برنامج مصر النهاردة.. نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية

الأحد 20-10-2019 02:09 م
ميسون أبو الحسن

أمين عام "الأثار" يكشف شيئا يحدث لأول مرة في "خبيئة العساسيف"

الأحد 20-10-2019 07:20 ص
نعيم يوسف

زاهي حواس: 70% من الآثار المصرية ما زالت تحت الأرض (فيديو)

السبت 19-10-2019 10:47 م
داليا الحسين

الاكتشاف الأهم.. "الآثار" تزف بشرى سارة للمصريين (فيديو)

السبت 19-10-2019 09:28 م
داليا الحسين

العناني: فخور بالعمل مع زملائي أصحاب الكشف الكبير (فيديو)

السبت 19-10-2019 02:10 م
حسام زيدان

تعليق "زاهي حواس" على كشف خبيئة العساسيف بالأقصر

السبت 19-10-2019 01:13 م
حسام زيدان

تعرف على مكان عرض توابيت خبيئة العساسيف بعد الكشف عنها

السبت 19-10-2019 11:37 ص
حسام زيدان

شاهد.. لحظة فتح أول تابوت من خبيئة العساسيف عمره 3000 سنة

السبت 19-10-2019 11:10 ص
حسام زيدان

وزير الآثار يكشف عن سر ازدياد الكشوفات الجديدة في مصر

السبت 19-10-2019 10:50 ص
حسام زيدان

وزيري يكشف سر خبيئة العساسيف "30 تابوتا جديدا"

السبت 19-10-2019 10:26 ص
حسام زيدان

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السبت 19-10-2019 10:19 ص
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