العناني: فخور بالعمل مع زملائي أصحاب الكشف الكبير (فيديو)

السبت 19-10-2019 02:10 م

حسام زيدان

قال الدكتور خالد العناني وزير الأثار، إن على مصر كلها أن تفخر بأبنائها الأثريين الذين سجلوا كشفًا جديدًا يدخل في إطار الكشوف التاريخية، حيث تم الكشف ...