سجلت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، أعلي مستوي فى شهر أكتوبر لتصعد بنحو 2.7 %، ويكسر خام برنت القياسي حاجز الـ 60 دولار، بعد أن كشفت ...
صعدت اسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بدعم من إعلات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 9.3 ...
أغلقت اسعار النفط على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل سعر خام برنت القياسي سعر 58.69 دولار، يأتى ذلك بعد أن خفض صندوق النقد الدولي ...
أغلقت اسعار النفط على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع عودة الضبابية حول التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين. ويعود تراجع اسعار النفط إلي ...
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