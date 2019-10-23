اسعار النفط تغلق على تراجع.. و"برنت" أدنى من 60 دولار

الثلاثاء 15-10-2019 09:35 م

وكالات

أغلقت اسعار النفط على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل سعر خام برنت القياسي سعر 58.69 دولار، يأتى ذلك بعد أن خفض صندوق النقد الدولي ...