صبري فواز مدافعًا عن حمو بيكا: "كل فولة ولها كيال" (فيديو)
التقى الفجر الفني بالفنان صبري فواز، على هامش تكريمه من قبل مجلس الإعلامين الدوليين، وتحدثنا معه عن مشكلة حمو بيكا مع نقابة المهن الموسيقية. ...
"ثلاثاء الأمطار".. تعرف على ما فاتك من أخبار التوك شو
رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت ...
شعبان عبد الرحيم يتدخل لإنهاء أزمة حمو بيكا مع هاني شاكر (فيديو)
عقب الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، على أزمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع نقابة المهن الموسيقية قائلًا: "النقابة دي خط أحمر محدش ييجي جنبها، والناس ...
مدحت العدل يعلق على أزمة حمو بيكا: "المنع ليس حل"
علق السيناريست مدحت العدل، على أزمة مغني المهرجانات حمو بيكا الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، وإهانته للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية. وغرد ...
بقميص شفاف من غرفة نومها.. سما المصري تعلن حبها لهذا المطرب (فيديو)
أعلنت الفنانة سما المصري، عن دعمها للمطرب الشعبي حمو بيكا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث نشرت سما مقطع ...
تامر عاشور يعلق على أزمة حمو بيكا ونقابة الموسيقيين
بعد أزمة المطرب الشعبي حمو بيكا، واقتحامه نقابة الموسيقيين، بسبب شكواه من رسوبه في امتحان النقابة. نشر الفنان تامر عاشور عبر حسابه الرسمي "تويتر"، ...
هاني شاكر عن حمو بيكا: سيتعرض للحبس لو غنى بدون تصريح
شن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين هجومًا شديدًا على المطرب الشعبي "حمو بيكا"، مشيرا إلى أنه لن يحصل على تصريح للغناء. وأضاف "شاكر"، في مداخلة مع ...
حمو بيكا: هاني شاكر على دماغي.. وأنا مش مطرب وصوتي مش حلو (فيديو)
أعرب المطرب الشعبي "حمو بيكا"، عن تقديره واحترامه لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، موضحًا: "الفنان هاني شاكر على دماغي، وطبعًا ده أمير الغناء ...
حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"
أثار المطرب الشعبي حمو بيكا، حالة من الجدل بعد قراره باقتحام نقابة المهن الموسيقية وتدميرها، وإساءته لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وبعد ذلك ...
نشأت الديهي: أزمة سد النهضة الأخطر بعد حرب أكتوبر 73
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الوفود المشاركة في فاعليات "أسبوع القاهرة للمياه". وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج ...
نشأت الديهي: حمو بيكا بلطجي ومكانه في السجن
عرض الإعلامي نشأت الديهي، جزء من زيارة المطرب حمو بيكا لمستشفى 57357، معقبًا:"أي لحظة سعادة للأطفال داخل المستشفى خير"، مستنكرًأ الاستعانة بحمو بيكا ...
نشرة حوادث "الفجر": بلاغ يتهم حمو بيكا بالبلطجة.. ضبط سيدة لممارستها الدعارة بالعجوزة
شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة ...
نقابة المهن الموسيقية تتقدم ببلاغ رسميا ضد حمو بيكا بقسم عابدين
حمو بيكا، قامت نقابة المهن الموسيقية ببلاغًا رسميًا ضد المطرب الشعبي حمو بيكا في قسم عابدين، عقب تهجمه على نقابة الموسيقيين. وأكد سعد ...
حمو بيكا يتصدر جوجل وتويتر بعد اشتعال أزمته مع نقابة الموسيقيين (فيديو)
تصدر حمو بيكا تريندات جوجل وأيضًا موقع "تويتر"، وذلك بعد خروجه ببث مباشر بالأمس من داخل نقابة المهن الموسيقية، وهدد حمو بيكا في الفيديو العاملين ...
يوم في حياة حمو بيكا.. دعم مرضى السرطان ثم اقتحم نقابة الموسيقيين
تصدر مغني المهرجانات حمو بيكا "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد أن قدم المحامي أيمن محفوظ بلاغًا للنائب العام، ...
عاجل.. بلاغ يتهم حمو بيكا بالبلطجة والابتزاز والدعوى للتظاهر
تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد نشره فيديو يتوعد فيه بالتهديد والوعيد باقتحام نقابه الموسيقين ودعوة ...
"الموسيقيين": لهذا السبب تم رفض تسجيل حمو بيكا في النقابة (فيديو)
علق أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، على تهديد حمو بيكا بتكسير النقابة، قائلًا: "مش خايفين منه، وتهديده بتكسير النقابة، يعني انه بلطجي وليس ...
القصة الكاملة لخلاف حمو بيكا مع نقيب الموسيقيين هاني شاكر
لم تكن واقعة الفيديو الذي هاجم خلاله مطرب المهرجانات حمو بيكا نقابة الموسيقيين ووصفته الأخيرة بالمسيء، هي الأولى من نوعها التي يقوم حمو بيكا فيها ...
تحرك برلماني حول غناء "حمو بيكا" لأطفال مستشفى 57357
انتقدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، نوع الموسيقي التي غناها المطرب الشعبي "حمو بيكا" خلال زيارته لمستشفى 57357، مؤكدة ...