هاني شاكر عن حمو بيكا: سيتعرض للحبس لو غنى بدون تصريح

الثلاثاء 22-10-2019 07:57 ص

نعيم يوسف

شن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين هجومًا شديدًا على المطرب الشعبي "حمو بيكا"، مشيرا إلى أنه لن يحصل على تصريح للغناء. وأضاف "شاكر"، في مداخلة مع ...