قدم مطرب المهرجات الشعبية حمو وبيكا، اعتذار رسمي لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر على الهواء، عقب مهاجمته لنقابة المهن الموسيقية واتهامهم برشوة ...
قام المطرب الشعبى حمو بيكا، بالإعتذار إلى نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، وذلك بعد تقديم هاني شاكر بلاغًا ضده يتهمه فيه بالسب والقذف. ونشر ...
تصدرت أغنية "لما بغيب مبغيبش أوانطة"،
لمغني المهرجانات حمو بيكا، "تريند" الأكثر بحثًا عبر موقع الفيديوهات
"يوتيوب"، خلال الساعات الماضية، واقترب ...
* المسرح حالياً فى حالة غياب عن قديما * لأفلام البلطجة دور كبير فى دفع راجح لقتل البنا * حمو بيكا يبث مخدرات للشباب * وحشني ورق بشير الديك أحمد ...
التقى الفجر الفني بالفنان صبري فواز، على
هامش تكريمه من قبل مجلس الإعلامين الدوليين، وتحدثنا معه عن مشكلة حمو بيكا مع
نقابة المهن الموسيقية. ...
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