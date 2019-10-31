تستعد الفنانة نوال الزغبى لإحياء حفلا غنائيا كبيرا ضمن احتفالات موسم الرياض، وذلك يوم 28 نوفمبر القادم، حيث قامت بنشر البوستر الخاص بالحفل من خلال ...
شارك المستشار تركي آل شيخ، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور جديدة من احتفالات موسم الرياض الذي بدأ من 11 أكتوبر ومن المقرر أن يستمر حتى منتصف ...
حرص النجم تامر حسني، علي توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ عقب حفله الذي أحياه منذ أيام بالرياض. وقال حسني، عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر" نصا: ...
غادر الفنان تامر حسني، منذ ساعات قليلة مطار القاهرة الدولي، بصحبة فريق عمله في اتجاههم إلي الرياض، ستعدادا للحفل الذي سيُقام مساء اليوم، ضمن فعاليات ...
تفقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، منطقة البوليفارد التي سيتم افتتاحها ضمن فعاليات موسم الرياض ...
- تركي آل الشيخ ينشر البروفة الأخيرة للبوليڤارد
والنافورة والمسيرة بالرياض
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة
العامة للترفيه ...
تعرضت الفنانة دينا الشربيني، لهجوم كبير من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها التي وصفت بالجريئة في موسم الرياض الذي أقيم أمس ...
خطفت الفنانة دينا الشربيني الأنظار بإطلالتها مساء أمس الأحد في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، الذي أقيم بالرياض، ضمن موسم الرياض الترفيهي بحضور عدد ...
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