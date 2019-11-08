أكد الفنان مصطفى قمر، أنه لبى دعوة قصر السينما للحضور من أجل تكريمه بعد فيلمه الأخير "فين قلبي" وألبوم "ضحكت ليا". ووجه قمر رسالة إلى زوجته التي حضرت ...
ولاء عبد الناصر ونادين أحمد نجدي - تصوير: عبدالحافظ حمدي * عادل إمام أسطورة الفن . * أجسد شخصية الفتوة في فيلم "في يوم وليلة " * أحمد ...
قامت الفنانة بسمة، بنشر أحدث صورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصور بإطلالة مميزة واستخدمت مكياج ...
نشرت النجمة ريهام عبدالغفور، صورة حديثة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت فيها مع نجلها "يوسف". حيث ...
بدلا من الأفكار الجديدة.. صناع السينما يقدمون أجزاءً أخرى من أفلامهم القديمة
حرص عدد كبير من صناع السينما على استثمار النجاح الذي حققته الأجزاء ...
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