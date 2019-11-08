مصطفي قمر يكشف لـ"الفجر الفني" عن مفاجأة "حريم كريم2" وسبب نجاح "ضحكت ليا"

الجمعة 08-11-2019 07:10 م

يارا أحمد

أكد الفنان مصطفى قمر، أنه لبى دعوة قصر السينما للحضور من أجل تكريمه بعد فيلمه الأخير "فين قلبي" وألبوم "ضحكت ليا". ووجه قمر رسالة إلى زوجته التي حضرت ...