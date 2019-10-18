قامت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بعرض فيديو لها على توتير من المظاهرات المحتاجة لبنان ضمن الانتفاضة اللبنانية ضد الفساد والغلاء، ظهر في الفيديو ضمن ...
شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جمهورها بصورة لها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام". حيث ظهرت ممسكة علم لبنان ومشاركة في الاحتجاجات وعلقت على ...
أيدت الفنانة اللبنانية مايا دياب، الانتفاضة التي اجتاحت عده مدن لبنانيه، خاصة في العاصمة "بيروت"، احتجاجا علي الضرائب الجديده التي فرضتها الحكومة. ...
وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة للشعب اللبناني عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، قائله :"إخوتي وأهلي اللبنانيين لا ...
تشهد العاصمة اللبنانية"بيروت" احتجاجات حاشدة إلى جانب عدد من المدن اللبنانية، مطالبة بـ"إسقاط النظام" ومنادية بهتافات "ثورة". وقد أعربت الفنانة ...
نشر الفنان محمد ممدوح، صور علي صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "ممدوح"، على الصورة التي نشرها قائلاً: "اللهم ...
لا يزال الفنانون حريصين على التفاعل مع مستجدات الأحداث في لبنان، بعد اندلاع أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان، منذ منتصف ليلة الأمس. وأعرب العديد من الفنانين ...
أعرب المطرب اللبناني راغب علامة عن غضبه من الحرائق التي طالت بلده لبنان، منذ مساء أمس الإثنين، كاشفًا عن رأيه الصادم في الحدث، وهو أنه مفتعل وليس ...
استيقظ العالم العربي صباح اليوم الثلاثاء، على خبر اشتعال أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان، منذ منتصف ليلة الأمس. أسباب مبهمة وساعد ارتفاع درجة الحرارة ...
نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو جديد من الحريق الذي نشب ...
دخلت المراسلة اللبنانية حلمية طبيعة، في نوبة بكاء شديدة على الهواء خلال تغطيتها أحداث حريق لبنان، حيث لم تتمالك نفسها وهي متواجدة وسط النيران. ...
شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ سقوط أمطار في طور سيناء، فضلًا عن ارتفاع ...
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