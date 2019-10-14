قال يوحنا جابر، المتحدث الإعلامي لإيبارشية حلوان والمعصرة، إن حارس كنيسة الشهيد مارجرجرس، وجد اندلاع حريق في الكنسية، فقام بإبلاغ الحماية المدنية، ...
توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ وزير ...
اندلع حريق هائل داخل كنيسه مارجرجس بحلوان، مساء أمس الأحد، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف، للسيطرة على حريق كنيسه مارجرجس بحلوان ، ...
تصدرت في الساعات الأخيرة، أخبار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان، وذلك بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا من الأهالي، بنشوب حريق ...
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