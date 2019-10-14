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الإثنين 14-10-2019 06:34 م

الفجر

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ وزير ...