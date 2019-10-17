قال الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، بأنه فؤجئ بنشوب حريق هائل في الساعة الحادية عشر والربع من صباح امس الاربعاء، بكنيسة الشهيد مار مينا والبابا ...
حالة من الهلع والصراخ انتابت الجميع بشارع بورسعيد في المنصورة، بعد رؤية حريق شب داخل كنيسة مار جرجس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، حتى استطاعت الحماية ...
صرح مصدر كنسي بمطرانية المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن عدد حالات الإصابة في حريق كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة قد ارتقع إلى 6 حالات. ...
قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن المستشفيات حتى الآن لم تستقبل أي حالات إصابات أو اختناق على اثر حادث حريق كنيسة مارجرجس بشارع ...
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