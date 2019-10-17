التفاصيل الكاملة حول حريق كنيسة مار جرجس في المنصورة

الأربعاء 16-10-2019 02:36 م

ياسمين مبروك

حالة من الهلع والصراخ انتابت الجميع بشارع بورسعيد في المنصورة، بعد رؤية حريق شب داخل كنيسة مار جرجس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، حتى استطاعت الحماية ...