مصطفى الفقي: فيلم "الممر" أحيا الشعور بحرب أكتوبر بقوة من جديد

الأربعاء 16-10-2019 11:26 م

أمنية فوزي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن فيلم "الممر" أحيا الشعور بحرب أكتوبر بقوة من جديد، لافتًا إلى أن إسرائيل لم ...