تنظم كلية التربية النوعية بالتعاون مع مركز اعلام بنها، غدا الاحد ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية احتفالا بالذكرى ...
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه لا توجد أسطورة في العالم إلا الرئيس الراحل أنور السادات، معلقا: "مفيش حد أسطورة غير السادات، مش تجيبوا واحد لابس سلسلة ...
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن سد النهضة قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مصر. وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي ...
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن فيلم "الممر" أحيا الشعور بحرب أكتوبر بقوة من جديد، لافتًا إلى أن إسرائيل لم ...
يتحدث الرئيس السابق حسني مبارك، عن ذكرياته في حرب أكتوبر 1973، في فيديو نشرته قناة "أرشيف مبارك" على موقع "يوتيوب"، وذلك تزامنًا مع احتفالات الجيش ...
نعم
55.5283%
لا
27.5523%
لا أهتم
16.9194%