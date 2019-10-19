رد الممثل اللبناني وسام حنا، على تغريدة النائب في كتلة لبنان القوي زياد أسود، بتغريدة حملت رسالة شديدة اللهجة. وعلق وسام حنا قائلًا: "وحياة العذراء ...
غادر الفنان حسام حبيب وزوجته المطربة شيرين عبدالوهاب بيروت متجهين إلى مطار لبنان مستخدمين الدراجات النارية وذلك بسبب الاحتجاجات الذي يقوم بها الشعب ...
حذرت وزارة الخارجية السعودية، جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى، وذلك حرصاً على سلامتهم. وصرح مصدر مسؤول ...
شهد الأسبوع المنصرم، عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، أبرزها اندلاع حرائق في لبنان، أعقابها احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية على خلفية أزمة ...
نفذت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قرارها بإغلاق جميع حساباتها على السوشيال ميديا، كما سبق وأعلنت الأربعاء الماضي. وجاء قرار شيرين، بعد الهجوم التي ...
توالت الأحداث في لبنان، عقب الحرائق التي اجتاحت عددًا من المناطق، والتهمت مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار، كما حاصرت الكثير من المنازل، ...
أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إغلاق حساباتها عبر السوشيال ميديا بعد الهجوم التي تعرضت له مؤخرًا إثر المنشور الذي شاركته وعبرت خلاله عن تضامنها ...
قال الفنان راغب علامة، إنه منذ ولادته يرى في لبنان كوارث ومصائب وأزمات وحروب ونكبات، لافتَا إلى أن بيروت لديها تاريخ سياسي صعب، ورغم ذلك لبنان من ...
قال رفيق شلالا المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية إن لبنان شهدت يوم أسود بسبب الحرائق الكبيرة التي اجتاحت عدد كبير من المناطق اللبنانية، ...
نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "توتير"، تويتة مُتضامنة فيها مع ضحايا والمتضررين من حرائق لبنان التي نشبت ...
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحرائق اللبنانية التي حدثت الساعات الماضية لم تحدث منذ عشرات السنوات، مشيرا إلى أن رئيس وزراء لبنان طلب من أوروبا طائرات ...
استعانت لبنان، اليوم الثلاثاء، بطائرات من دول في المنطقة لإخماد سلسلة حرائق مستمرة منذ يومين، التهمت مساحات واسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم، في وقت ...
اندلعت نيران في مساحات واسعة من الأراضي في مناطق لبنانية وسورية، اليوم الثلاثاء، وتزامن اندلاعها مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح شديدة، وفق ما نقل ...
لا يزال الفنانون حريصين على التفاعل مع مستجدات الأحداث في لبنان، بعد اندلاع أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان، منذ منتصف ليلة الأمس. وأعرب العديد من الفنانين ...
أعرب المطرب اللبناني راغب علامة عن غضبه من الحرائق التي طالت بلده لبنان، منذ مساء أمس الإثنين، كاشفًا عن رأيه الصادم في الحدث، وهو أنه مفتعل وليس ...
اندلعت عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من لبنان، وسط موجة من الطقس الحار، حيث نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن المدير العام ...
قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية،
إن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، نفى تسجيل أضرار بشرية حتى الآن، بسبب عشرات
الحرائق في مناطق مختلفة ...
أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، هشتاج جاء تحت عنوان "لبنان تحترق"، بعد استيقاظهم على اجتياح سلسلة من الحرائق الشاسعة عددًا من ...
استيقظ العالم على اجتياح سلسلة من الحرائق الشاسعة عددًا من المناطق اللبنانية، التهمت مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار، كما حاصرت الكثير ...
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