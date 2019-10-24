يسرا ونجيب ساويرس يحتفلان مع أبو بنجاح "حبيبى يا ليل"

الخميس 24-10-2019 01:38 م

نور طلعت

احتفل مساء أمس عدد كبير من نجوم الفن مع النجم أبو، بنجاح أغنيته الجديدة "حبيبي يا ليل". وحرص على حضور الإحتفاليه الفنانة يسرا، ورجل الأعمال نجيب ...