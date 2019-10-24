احتفل مساء أمس عدد كبير من نجوم الفن مع النجم أبو، بنجاح أغنيته الجديدة "حبيبي يا ليل". وحرص على حضور الإحتفاليه الفنانة يسرا، ورجل الأعمال نجيب ...
يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم صفقة جديده خلال فصل الصيف قد تكون سبب في رحيل المصري محمد صلاح نجم الفريق. ليفربول يقترب من ضم سانشو ...
حقق المطرب العالمى "أبو" نجاحا ساحقا بأغنيته الجديدة "حبيبى ياليل" على موقع اليوتيوب واستطاعت الأغنية حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحها، حيث وصلت إلى 10 ...
طرح المطرب أبو، فيديو كليب جديد لأغنية "حبيبي يا ليل"، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". أغنية "حبيبي يا ليل" من كلمات وألحان ...
حقق فيديو كليب المطرب أبو "حبيبى ياليل"،
مشاهدات قياسية فور طرحه على اليوتيوب.
ويأتي الكليب بعد
فترة من التحضير والإعداد، وكان أبو قد ...
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