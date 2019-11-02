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السبت 02-11-2019 12:27 م

اخبار الطقس.. "الأرصاد" تعلن سقوط أمطار اليوم على مناطق من البلاد قد تصل للقاهرة

الإثنين 21-10-2019 10:09 ص

بعد تحذيرات الأرصاد.. أخبار الطقس تتصدر تريند جوجل اليوم الإثنين 21/10/2019

الإثنين 21-10-2019 09:25 ص

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: رياح يصاحبها سقوط أمطار

الأحد 20-10-2019 05:39 م
أمنية فوزي

"أمطار رعدية وسيول".. الأرصاد الجوية تحذر من طقس غدا الاثنين.. وتوجه نصيحة مهمة للمواطنين

الأحد 20-10-2019 02:15 م

تغيرات مفاجئة وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تُصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس الإثنين

السبت 19-10-2019 12:35 م
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