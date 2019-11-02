اخبار الطقس.. "الأرصاد" تعلن سقوط أمطار اليوم على مناطق من البلاد قد تصل للقاهرة

الإثنين 21-10-2019 10:09 ص

يتابع المواطنون اخبار الطقس باستمرار، حيث يشهد الطقس في مصر الفترة المقبلة تغيرات كبيرة في درجات الحرارة وحالة الجو، وفيما يلي نستعرض معكم اخبار ...