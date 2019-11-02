اعرف حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة (درجات الحرارة)
يتابع المواطنون اخبار الطقس باستمرار، حيث يشهد الطقس في مصر الفترة المقبلة تغيرات كبيرة في درجات الحرارة وحالة الجو، وفيما يلي نستعرض معكم اخبار ...
بعد تحذيرات الأرصاد.. أخبار الطقس تتصدر تريند جوجل اليوم الإثنين 21/10/2019
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع ...
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تغيرات مفاجئة وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تُصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس الإثنين
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55.5106%
لا
27.5698%
لا أهتم
16.9196%